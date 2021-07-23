Снижение умственных способностей у женщин может предсказать будущие переломы

Учёные из Института медицинских исследований Гарвана установили, что снижение умственных способностей у женщин в возрасте может предсказать будущие переломы. Это происходит из-за быстрой потери костной массы.

В исследовании принимали участие более 1,7 тыс. женщин и 620 мужчин в возрасте 65 лет и старше. У всех респондентов отсутствовали когнитивные нарушения в начале эксперимента. По мере старения у некоторых испытуемых диагностировали снижение умственных способностей. При детальном изучении их организма обнаружено, что по мере ухудшения памяти и интеллектуальной работоспособности, развивалась и другая опасность, связанная с костной массой. У добровольцев почти в два раза повышались риски переломов. Примечательно, что подобная связь обнаруживалась только у женщин.

Автор исследования Дана Блюк рассказала, что учёные впервые обнаружили чёткую взаимосвязь между когнитивными нарушениями и рисками переломов у женщин. Как именно подобные процессы связаны, пока не установлено. Также эксперт объяснила, что подобной аналогии нет у мужчин, и если на фоне снижения умственной работоспособности снижалась костная масса, то это снижение было недостаточным для развития серьёзных заболеваний и повышенного риска перелома в будущем.

Источник: www.medikforum.ru