 

Снижение умственных способностей у женщин может предсказать будущие переломы

23.07.2021, 8:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Института медицинских исследований Гарвана установили, что снижение умственных способностей у женщин в возрасте может предсказать будущие переломы. Это происходит из-за быстрой потери костной массы.
В исследовании принимали участие более 1,7 тыс. женщин и 620 мужчин в возрасте 65 лет и старше. У всех респондентов отсутствовали когнитивные нарушения в начале эксперимента. По мере старения у некоторых испытуемых диагностировали снижение умственных способностей. При детальном изучении их организма обнаружено, что по мере ухудшения памяти и интеллектуальной работоспособности, развивалась и другая опасность, связанная с костной массой. У добровольцев почти в два раза повышались риски переломов. Примечательно, что подобная связь обнаруживалась только у женщин.

Автор исследования Дана Блюк рассказала, что учёные впервые обнаружили чёткую взаимосвязь между когнитивными нарушениями и рисками переломов у женщин. Как именно подобные процессы связаны, пока не установлено. Также эксперт объяснила, что подобной аналогии нет у мужчин, и если на фоне снижения умственной работоспособности снижалась костная масса, то это снижение было недостаточным для развития серьёзных заболеваний и повышенного риска перелома в будущем.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.08 / Академик Гинцбург рассказал об эффективности вакцины от COVID-19

09.07 / Мнение: “Петр Великий” и “Маршал Устинов” на учениях

13.12 / Мнение: Патрик Ланкастер о протестах против Пашиняна

03.08 / Мария Ивакова рассказала, как боролась с депрессией и паническими атаками

23.03 / Инженеры сравнили характеристики российской и украинской версий ракеты Х-35

15.04 / Ученые открыли белок, предотвращающий развитие рака

28.06 / COVID-19 в шесть раз увеличивает смертность пациентов с травмами после несчастных случаев

20.05 / Twitter для обновления профилей пользователей с помощью вкладки «О программе», поддержки местоимений, статуса «подтверждено» и т. д.

04.07 / Николай Басков рассказал о секретах похудения на 15 килограммов

28.06 / Британцы в Крыму: страх показаться трусами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика