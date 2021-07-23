В ЦРУ не нашли фактов причастности РФ к «гаванскому синдрому»

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что РФ может стоять за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, которые называют «гаванским синдромом», но сделать определенные выводы не позволяет нехватка данных.

«Может быть, так (Россия ответственна). Но, честно, я не могу предполагать, пока мы не сможем прийти к более определенным выводам о том, кто это мог быть. Здесь есть некоторое число возможностей», – передает РИА «Новости» слова Бернса в интервью Национальному общественному радио США.

По его словам, хотя до сих пор доподлинно неизвестно о причинах ухудшения состояния американских сотрудников, в ЦРУ серьезно относятся к этим инцидентам. «Я убежден, что пережитое нашими офицерами и некоторыми членами их семей, а также другими государственными служащими США, реально и серьезно. И мы полны решимости разобраться в этом», – сообщил он.

«У нас есть очень сильная команда людей, лучших в ЦРУ, сосредоточенная на этих вопросах – «что?» и «кто?» – под руководством очень опытного старшего офицера, который 10 лет назад руководил успешной охотой на бен Ладена. Таким образом, мы вкладываем все самое лучшее, что у нас есть, в этом вопросе», – подчеркнул директор ЦРУ.

Глава американской разведки сообщил, что с 2016 года была «пара сотен» случаев «гаванского синдрома» среди правительства США и по всему миру. «Из этих пары сотен, вероятно, около 100 пострадали мои коллеги, мои офицеры и члены их семей», – сказал Бернс. Он напомнил, что ученые приписывают возникновение синдрома действию направленной энергии. «Таким образом сужается число потенциальных подозреваемых, которые мог бы использовать это, использовали, имели возможность делать это не в одной части мира», – сказал директор ЦРУ.

Ранее в США указали на использование Россией «направленной энергии» против американских госслужащих.