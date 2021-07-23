Вильфанд перечислил неурожайные в связи с засухой регионы России

Дефицит осадков, который с мая наблюдается в Татарстане и на Урале, привел к засухе в регионах и снижению прогнозов на грядущий урожай, но валовый сбор по стране прогнозируется хороший, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Татарстане было засушливо (май – июнь меньше 60% осадков, за две декады июля – около 40%) и так и есть, в Ульяновской области за два месяца – май и июнь – выпало 80% осадков, за две декады июля – 37%, там продолжается засушливая погода. Хотя в регионах, которые являются сельскохозяйственными, там проблемы… В этом году в Татарстане будут пониженные показатели урожайности и валового сбора», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Он также отметил засушливую погоду в Башкирии, где за два месяца выпало меньше 50% от уровня осадков за два месяца, и в июле за две декады существенно не пополнилось.

«На Урале сложная ситуация. В Свердловской области было 50% от нормы, за две декады июля – норма. Ситуация несколько исправляется, а в Челябинской – нет, там 45% от нормы за две декады. Очень засушливо на юге. В Курганской области всего 20% за два месяца. Это сильная засуха и это невозможно пополнить», – сказал Вильфанд.

Собеседник агентства сообщил, что заметная засуха, которая окажет влияние на урожай, наблюдается в Татарстане и на Урале.

«В этом регионе будет засуха, но за счет того, что территории РФ огромные, где–то засуха, где–то избыточное увлажнение, но в целом, по оценкам наших специалистов, тот прогноз валового сбора (урожая), который был, 124–126 миллионов тонн, подтверждается», – отметил он.

Ранее в Оренбургской области ввели режим ЧС регионального масштаба из-за засухи, он действует на территории 18 районов.