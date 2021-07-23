 

В мире зарегистрирована рекордная суточная смертность от коронавируса – данные ВОЗ

23.07.2021, 7:44, Новости дня
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За сутки скончались 19 748 инфицированных. До этого рекордным оставался показатель за 28 января – 17 116.

22 июля, по предварительным данным, умерло 8644 пациента с COVID-19.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала пандемии в мире зарегистрировано 4,13 млн смертей среди инфицированных коронавирусом.

Случаев COVID-19 подтвердили на планете почти 192 млн, в пятерку стран с наибольшим числом инфицирований входят США (33,9 млн), Индия (31,3 млн), Бразилия (19,4 млн), Россия (6,1 млн) и Франция (5,8 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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