 

На турнире WTA в Гдыне украинка Козлова пробилась в четвертьфинал

23.07.2021, 7:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Поединок украинской и белорусской спортсменок длился три сета и завершился победой Козловой со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Украинка является 141-й ракеткой мира, теннисистка из Беларуси – 87-я.

В четвертьфинале Козлова сыграет против 143-й ракетки мира Катаржины Кавы из Польши, которая, как отмечает “Большой теннис Украины”, только второй раз вышла в четвертьфинал турнира WTA.

Кава и Козлова однажды играли друг с другом, и победу тогда одержала польская теннисистка.

Контекст:

BNP Paribas Poland Open проходит в Гдыне на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет $235 тыс.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.06 / “Не знаю ни одной женщины, которая не пережила бы это”. Кира Найтли рассказала о секс-домогательствах

30.01 / Посол США не увидел необходимости в перезагрузке отношений с Россией

03.11 / Задержан напавший с молотком на жительницу Москвы

19.05 / Рогозин утвердил полеты актрисы и женщины-космонавта на МКС

31.07 / По делу о ДТП в Крыму задержан организатор перевозки микроавтобусом

06.08 / «Аэрофлот» объявил об отмене ряда рейсов в августе

24.01 / 15-летнего украинца, которого жестоко избили в Париже, начали выводить из комы

18.06 / DT – Амстердам устал от увеселений и хочет сменить имидж, прогнав некультурных туристов

20.07 / В Кремле ответили США на критику российского гиперзвукового оружия

11.12 / Холодов: За год табачный рынок не выполнил условий меморандума, снова требуется вмешательство президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика