На турнире WTA в Гдыне украинка Козлова пробилась в четвертьфинал

Поединок украинской и белорусской спортсменок длился три сета и завершился победой Козловой со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Украинка является 141-й ракеткой мира, теннисистка из Беларуси – 87-я.

В четвертьфинале Козлова сыграет против 143-й ракетки мира Катаржины Кавы из Польши, которая, как отмечает “Большой теннис Украины”, только второй раз вышла в четвертьфинал турнира WTA.

Кава и Козлова однажды играли друг с другом, и победу тогда одержала польская теннисистка.

Контекст:

BNP Paribas Poland Open проходит в Гдыне на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет $235 тыс.

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