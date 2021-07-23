На турнире WTA в Гдыне украинка Козлова пробилась в четвертьфинал
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Поединок украинской и белорусской спортсменок длился три сета и завершился победой Козловой со счетом 2:6, 6:4, 6:3.
Украинка является 141-й ракеткой мира, теннисистка из Беларуси – 87-я.
В четвертьфинале Козлова сыграет против 143-й ракетки мира Катаржины Кавы из Польши, которая, как отмечает “Большой теннис Украины”, только второй раз вышла в четвертьфинал турнира WTA.
Кава и Козлова однажды играли друг с другом, и победу тогда одержала польская теннисистка.
Контекст:
BNP Paribas Poland Open проходит в Гдыне на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет $235 тыс.
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