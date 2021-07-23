 

Ученые создали ультразвуковой пластырь для предсказания сердечного приступа

23.07.2021, 7:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Калифорнийского университета Сан-Диего создали ультразвуковой пластырь для предсказания сердечного приступа. Он в режиме реального времени способен анализировать уровень крови и сердечных сокращений.
Сам пластырь представляет из себя небольшой мягкий кусок ткани с датчиками, который крепится на грудь или шею. Это позволяет ему получить более точные данные о состоянии сердечно-сосудистой системы и, в частности, контролировать биение сердца. Вся информация в режиме реального времени предоставлена врачам, которые и изучают полученные данные. В итоге доктора получают наиболее обширный объём данных о кровотоке и, в случае нарушения, смогут предсказать возможный инфаркт.

Пластырь подойдёт не только для диагностирования заболеваний сердца. Любые нарушения в кровотоке и работе сердечно-сосудистой системы специалисты увидят сразу, как только пластырь прикрепить к человеку. Это поможет увидеть, когда человеку потребуется помощь, и предсказать ещё одно серьёзное заболевание – инсульт. Само же устройство позволяет носить его ежедневно, и это является одним из главных его достоинств, так как постоянный мониторинг здоровья людей в группе риска неизменно приведёт к снижению смертности.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.10 / Не спорь со мной, Никас Сафронов! – Личное мнение

16.12 / Володин: Принятие поправок к Конституции повысило стандарты жизни граждан

20.07 / Ани Лорак заинтриговала поклонников видеороликом, снятым у свадебного алтаря

23.07 / Мнение: В Рожаве погиб сержант из 82-й воздушно-десантной дивизии

15.05 / Без денима не может обойтись ни одна женщина: как вписать джинсовую одежду в свой гардероб (модные новинки и советы)

16.03 / «Южноафриканский» штамм SARS-Cov-2 добрался до России

29.03 / Скандалы: Россияне нагрузили себя ипотекой по максимуму

29.05 / Ученые выявили генетические предпосылки к появлению ожирения у части людей

18.08 / Подгорело

28.11 / Мнение: Гор Аматуни о провале подготовки Армении к войне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика