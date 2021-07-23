Ученые создали ультразвуковой пластырь для предсказания сердечного приступа

Учёные из Калифорнийского университета Сан-Диего создали ультразвуковой пластырь для предсказания сердечного приступа. Он в режиме реального времени способен анализировать уровень крови и сердечных сокращений.

Сам пластырь представляет из себя небольшой мягкий кусок ткани с датчиками, который крепится на грудь или шею. Это позволяет ему получить более точные данные о состоянии сердечно-сосудистой системы и, в частности, контролировать биение сердца. Вся информация в режиме реального времени предоставлена врачам, которые и изучают полученные данные. В итоге доктора получают наиболее обширный объём данных о кровотоке и, в случае нарушения, смогут предсказать возможный инфаркт.

Пластырь подойдёт не только для диагностирования заболеваний сердца. Любые нарушения в кровотоке и работе сердечно-сосудистой системы специалисты увидят сразу, как только пластырь прикрепить к человеку. Это поможет увидеть, когда человеку потребуется помощь, и предсказать ещё одно серьёзное заболевание – инсульт. Само же устройство позволяет носить его ежедневно, и это является одним из главных его достоинств, так как постоянный мониторинг здоровья людей в группе риска неизменно приведёт к снижению смертности.

Источник: www.medikforum.ru