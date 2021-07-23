Россия подала в суд на Украину: выдвинуто 10 претензий

В РБК поступил пресс-релиз Генпрокуратуры, в котором приведены претензии России к Украине. В списке – 10 пунктов. Во-первых, Москва рассказала о гибели людей во время Евромайдана. Во-вторых, в 300-страничном документе говорится о подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих (незаконный запрет ряда СМИ) на Украине.

Также власти пожаловались на дискриминацию русскоговорящего населения, российского бизнеса, гибель людей и уничтожение имущества “в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории РФ”, рассказали о лишении граждан Донбасса возможности голосования на выборах в центральные органы власти.

Помимо этого, в списке претензий – блокирование Северо-Крымского канала, который является основным источником пресной воды для крымчан, нападения на диппредставительства России, крушение самолета Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году, отказ от оказания правовой помощи российским следственным органам.

По словам Генпрокуратуры, это первая межгосударственная жалоба России в европейский суд. Таким образом власти хотят привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества “к грубым и систематическим нарушениям прав человека” на Украине.