 

Россия подала в суд на Украину: выдвинуто 10 претензий

23.07.2021, 7:34, Разное
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В РБК поступил пресс-релиз Генпрокуратуры, в котором приведены претензии России к Украине. В списке – 10 пунктов. Во-первых, Москва рассказала о гибели людей во время Евромайдана. Во-вторых, в 300-страничном документе говорится о подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих (незаконный запрет ряда СМИ) на Украине.

Также власти пожаловались на дискриминацию русскоговорящего населения, российского бизнеса, гибель людей и уничтожение имущества “в результате обстрелов Вооруженными силами Украины сопредельной территории РФ”, рассказали о лишении граждан Донбасса возможности голосования на выборах в центральные органы власти.

Помимо этого, в списке претензий – блокирование Северо-Крымского канала, который является основным источником пресной воды для крымчан, нападения на диппредставительства России, крушение самолета Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году, отказ от оказания правовой помощи российским следственным органам.

По словам Генпрокуратуры, это первая межгосударственная жалоба России в европейский суд. Таким образом власти хотят привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества “к грубым и систематическим нарушениям прав человека” на Украине.



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