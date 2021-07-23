Экс-глава МИД Украины о потере влияния Киева на мировой арене: Мы не в игре

Накануне стало известно о сделке США и Германии по “Северному потоку-2”. Так, в Вашингтоне признали, что санкции не остановят строительство газопровода, поскольку оно уже завершается, однако меры будут приняты, если Россия в будущем использует проект в качестве инструмента давления на Украину.

Павел Климкин считает, что решение, о котором было объявлено, – “лишь верхушка айсберга”. Мол, многое остается “за кулисами”. Однако для Украины выводы близки к катастрофическим, уверен дипломат. “[Дело] в том, что мы не в игре”, – написал экс-глава МИД Украины в “Фейсбук”.

Политик заметил, что Запад не прислушивается к Киеву. Украинские политики, по словам Климкина, лишь делают эмоциональные заявления, которые не имеют никакого веса. К Незалежной все меньше доверия и уважения, считает дипломат.

“Мы (Украина – Прим. ред.) становимся частью проблемы, а не частью решения”, – очевидно Климкину.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с американским лидером Джо Байденом 30 августа в Белом доме. Конгресс США призвал главу государства изменить дату переговоров. Члены законодательного органа тоже хотят провести диалог с украинским политиком.