Железнодорожный мост обрушился на Транссибе в Забайкалье

Сильные дожди в Забайкальском крае привели к обрушению железнодорожного моста на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью.

«В 09.00 (03.00 мск) от оперативного дежурного ОАО РЖД получена информация о том, что на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга – Укурей вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях», – приводит текст сообщения ТАСС.

На место выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда РЖД.

Как уточнили в пресс-службе Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД), из-за происшествия ожидается задержка пассажирского поезда № 12 сообщением Самара – Владивосток.

Очередные паводки в Забайкалье начались в четверг. По последним данным, подтоплены порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.

Напомним, в начале июля обрушившийся мост в Кодорском ущелье отрезал несколько сел и две военные части Погрануправления ФСБ РФ в Абхазии. Еще одно обрушение моста произошло в конце июня в Приморье. Кроме того, в начале мая в результате крушения метромоста в столице Мексики погибли шесть человек, еще 80 пострадали.