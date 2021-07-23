Рубль на открытии торгов незначительно подешевел к доллару

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1 копейку, курс евро сохранился на уровне 86,74 рубля.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1 копейку и составил 73,71 рубля. Курс евро сохранился на уровне 86,74 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов укрепился к евро.