Рубль на открытии торгов незначительно подешевел к доллару
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1 копейку, курс евро сохранился на уровне 86,74 рубля.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1 копейку и составил 73,71 рубля. Курс евро сохранился на уровне 86,74 рубля, передает ТАСС.
Накануне рубль на открытии торгов укрепился к евро.
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