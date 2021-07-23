 

Рубль на открытии торгов незначительно подешевел к доллару

23.07.2021, 7:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1 копейку, курс евро сохранился на уровне 86,74 рубля.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1 копейку и составил 73,71 рубля. Курс евро сохранился на уровне 86,74 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов укрепился к евро.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.03 / В ДНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

06.07 / На учениях НАТО обнаружили «двойника» Зеленского

11.08 / ЕС пригрозил Белоруссии из-за подавления протестов

25.05 / В Китае открыли расследование гибели 21 бегуна на ультрамарафоне

08.07 / Россия отказалась давить на Китай в вопросе ядерных переговоров с США

12.01 / Российские оккупанты всю ночь удерживали на Керченском мосту больше ста крымских татар, которые ехали на заседание по “делу Хизб ут-Тахрир”

10.07 / Район президентского дворца в столице Сомали обстреляли из минометов

24.12 / Самоизоляция и карантин больнее бьют по психике женщин

28.07 / Разработан уникальный способ борьбы с раком

13.07 / Интервью Гордона с Дмитрием Быковым. Где и когда смотреть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика