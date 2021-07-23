 

Полтавская “Ворскла” сыграла вничью в своем первом матче в Лиге конференций УЕФА

23.07.2021, 6:50, Новости дня
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Украинская команда пропустила первой, уже на шестой минуте отличился Аниекпено Удо. До перерыва усилиями Ибрахима Кане (29 минута) “Ворскла” сравняла счет.

На 55-й минуте игрок полтавского клуба Оливье Тилль реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Однако удержать победный счет он и его партнеры не сумели – на шестой компенсированной минуте игры защитник хозяев поля Диого Томас забил мяч и установил окончательный результат – 2:2.

Ответный поединок состоится в Полтаве 29 июля.

Матч в Куопио стал первым для украинских клубов в рамках нового турнира.

В случае выхода в следующий круг Лиги конференций “Ворскла” сыграет с победителем противостояния “Астана” (Казахстан) – “Арис” (Греция). Первый матч завершился победой “Астаны” – 2:0.

Контекст:

В следующем раунде отбора в борьбу в Лиге конференций УЕФА вступит еще один украинский клуб – “Колос” из Ковалевки Киевской области. Его соперник определится в матчах между ФКСБ из Румынии и “Шахтера” из Караганды (Казахстан). Первый их поединок в Румынии завершился со счетом 1:0 в пользу ФКСБ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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