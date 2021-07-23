 

Какие выплаты положены многодетным семьям в России в этом году

23.07.2021, 6:40, Разное
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В России больше полутора миллионов многодетных семей. Официального определения термина многодетная семья в стране не существует, так как в каждом регионе и по каждой программе существует гибкая система льгот.

Как правило, многодетная семья – это семья, в которой есть трое или больше несовершеннолетних детей. Для поддержки таких семей в России существует много льгот и социальных выплат.

Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал, что в этом году на детские выплаты из бюджета выделено около 58 миллиардов рублей. Из них полтора миллиарда рублей предназначается для поддержки многодетных семей: при рождении третьего и последующего ребенка, пишет “Царьград”.

Отмечается, что такие семьи имеют право на выплаты до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. В разных регионах России размер выплаты будет варьироваться в зависимости от прожиточного минимума.

Напомним, помимо ежегодной финансовой поддержки от государства многодетные семьи имеют право на скидку в размере не ниже 30% установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией. Семьи, проживающие в домах без центрального отопления, – процент от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на данной территории.



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