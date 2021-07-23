 

Песков ответил на вопрос о подготовке встречи Путина и Зеленского

23.07.2021, 6:40, Разное
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Накануне Владимир Путин вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель провел телефонные переговоры. Политики обсудили проект “Северный поток – 2”, а также контракт на транзит российского газа на Украину и его возможное продление после 2024 года.

Во вторник, 22 июля, представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, планируются ли переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского, он заявил, что подвижек в подготовке встречи глав двух государств пока нет.

Вместе с тем пресс-секретарь президента России отметил, что обсуждение транспортировки газа через Украину – это коммерческие переговоры, которые не ведут лидеры стран.

Ранее стало известно, что Зеленский посетит Белый дом 30 августа. Президент Украины очень ждет встречу с американским лидером Джо Байденом, чтобы поговорить с ним об “угрозе”, которую представляет “Северный поток – 2” для Незалежной, а также обсудить проблемы экономического развития страны.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что президент США тоже очень хочет встретиться с Владимиром Зеленским. По ее словам, эти переговоры продемонстрируют поддержку со стороны Вашингтона независимости и территориальной целостности Украины.



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