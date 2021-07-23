Мнение: О новых мультиках Владимира Путина

Политика мультяшных достижений расцветает в России пышным, махровым цветом. И выходит на новый этап. Всё-таки в наш век суперкомпьютерных технологий, когда уже и школьник может создать в несложном видеоредакторе вполне реалистичную сцену, как-то несолидно показывать примитивную графику почти десятилетней давности. Сердце требует прорывных решений.

И они, конечно же, нашлись. Прорыв на новый уровень состоялся. Вместо рисованных мультиков теперь будут кукольные. И первый образец такого рода – новейший российский лёгкий тактический самолёт Су-75, известный как Сheckmate («Шах и мат»), который был представлен Владимиру #Путин­у в рамках авиасалона МАКС-2021.

Внешне всё выглядело очень пристойно – боевая раскраска, два наклонных элевона, как у самолёта X-32 компании Boeing, откидывающийся назад каплевидный фонарь, как у Су-57, элегантные обводы корпуса и в целом дизайн стильный, хотя и не самый оригинальный. Замечательно, если бы не одна мелочь. Представлен всё же не самолёт, а некий «опытно-экспериментальный образец в нелётной конфигурации». То есть нечто, что не взлетит.

Впрочем, оно, возможно и так не взлетит.

Во-первых, пока это набор хотелок российских военных и руководителей ОАК. То, как они себе представляют лёгкий самолёт 5-го поколения. От макета до серийного производства могут пройти годы и годы. Достаточно вспомнить, что прототип Су-57 в натуральную величину был показан Владимиру Путину ещё в 2004 году, в воздух первый лётный экземпляр поднялся шесть лет спустя, а к настоящему времени собрано всего две машины (и ещё две, как ожидается, попадут в войска до конца года). Притом что Су-57 базировался ещё на советских заделах, а Су-75 – якобы оригинальная разработка с нуля, выполненная на компьютерах всего за год с небольшим.

Во-вторых, для этого прототипа точно так же нет двигателя обеспечивающего параметры самолёта пятого поколения – полёт на сверхзвуке не в режиме форсажа, – как и для Су-57. Разговоры про появление этого двигателя в серии идут уже про 2027 год. На первых порах, возможно, будут использоваться модернизированные АЛ-31ФН-М3 или АЛ-41Ф1С. Но они не позволяют достигать требований к пятому поколению и стыдливо именуются двигателями «первого этапа» для истребителей поколения 4++.

В-третьих, вызывает сомнения заявленная стоимость самолёта для внешнего рынка – 25-30 млн долл. против 150 млн долл. у F-35 Lightning II, причём на меньшей, всего в 300 единиц серии, чем у F-35. Это с учётом отсутствия на сегодняшний день не только двигателя, но также отечественного композитных материалов и собственной современной микроэлектроники. Причём из-за технологических санкций перспективы получить всё это, мягко говоря, неопределённы, а сами ограничения могут послужить прекрасным оправданием, почему не смогла…

ОАК просит у государства на новую разработку 1-2 трлн руб. на первое время. Но в процессе бюджет может возрасти в разы, а то и на порядок. Причём вне зависимости от успешности проекта. Примеров тому не счесть в новейшей российской истории XXI века. Ибо единственное, что великолепно умеют делать эффективные путинские менеджеры – надувать щёки и раздувать сметы. Показывать модные презентации и выпрашивать новые #деньги. До тех пор, пока «либо ишак, либо падишах». А вот обеспечивать заявленные результаты и анонсированные ТТХ – это не про них. Зато макеты красивые…

Тут можно вспомнить историю с «Арматой» (Т-14) – кстати, «Шах и мат» заявлен так же как платформа. Сначала говорилось о планах МО РФ закупить 2300 танков до 2020 года, потом внезапно выяснилось, что проект является «слишком дорогим для массовых закупок» и речь зашла об установочной партии порядка 50-100 машин. Причём она должна была появиться в войсках сначала до конца 2020 года, потом срок сдвинулся на 2021 год, а теперь – уже и на 2022-й. И грозные «Арматы» так и остаются опытными образцами для парадов.

Где гарантии, что «Checkmate» не повторит этот же путь? И не слишком ли накладно выкидывать триллионы бюджетных рублей на красивые макеты?

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