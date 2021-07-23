 

Убийцы президента Гаити прошли военную подготовку в США

23.07.2021, 6:10, Новости дня
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Американские власти выявили по меньшей мере шестерых возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, участвовавших в американских программах военного обучения и подготовки во время прохождения службы в ВС Колумбии, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«На сегодняшний день Госдеп и Пентагон идентифицировали шесть лиц <…>, которые могли быть причастны к заговору [с целью убийства Моиза], как участвовавших до этого в американских программах военного обучения и подготовки, неся <…> службу в ВС Колумбии», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства США, американские власти продолжают проверку и выясняют, есть ли в числе подозреваемых другие лица, участвовавшие ранее в подобных программах, финансируемых США.

В прошлую пятницу стало известно, что задержанный в Гаити американец Кристиан Эмманюэль Санон, которого местные правоохранительные органы считают предполагаемым координатором операции по убийству президента республики Жовенеля Моиза, планировал прийти к власти в этой стране и формировал «личную охрану».

Напомним, в ночь на 7 июля группа хорошо вооруженных людей ворвалась в дом президента Гаити Жовенеля Моиза и расстреляла политика. Перед смертью его пытали. Местные власти задержали два десятка граждан Колумбии, а также несколько человек с паспортами США. Позже появились сведения, что подозреваемый в причастности к убийству американец гаитянского происхождения в прошлом был связан с одной из американских силовых структур. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как американские документы помогли убить президента Гаити.



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