Убийцы президента Гаити прошли военную подготовку в США

Американские власти выявили по меньшей мере шестерых возможных участников покушения на президента Гаити Жовенеля Моиза, участвовавших в американских программах военного обучения и подготовки во время прохождения службы в ВС Колумбии, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«На сегодняшний день Госдеп и Пентагон идентифицировали шесть лиц <…>, которые могли быть причастны к заговору [с целью убийства Моиза], как участвовавших до этого в американских программах военного обучения и подготовки, неся <…> службу в ВС Колумбии», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства США, американские власти продолжают проверку и выясняют, есть ли в числе подозреваемых другие лица, участвовавшие ранее в подобных программах, финансируемых США.

В прошлую пятницу стало известно, что задержанный в Гаити американец Кристиан Эмманюэль Санон, которого местные правоохранительные органы считают предполагаемым координатором операции по убийству президента республики Жовенеля Моиза, планировал прийти к власти в этой стране и формировал «личную охрану».

Напомним, в ночь на 7 июля группа хорошо вооруженных людей ворвалась в дом президента Гаити Жовенеля Моиза и расстреляла политика. Перед смертью его пытали. Местные власти задержали два десятка граждан Колумбии, а также несколько человек с паспортами США. Позже появились сведения, что подозреваемый в причастности к убийству американец гаитянского происхождения в прошлом был связан с одной из американских силовых структур. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как американские документы помогли убить президента Гаити.