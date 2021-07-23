Глава ЦРУ назвал Китай главным «геополитическим вызовом» для США

Китай представляет собой главный «геополитический вызов» для Соединенных Штатов в XXI веке, сообщил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью Национальному общественное радио США NPR.

По словам директора ЦРУ, на предстоящие годы у Центрального разведывательного управления США должно быть четыре основных приоритета, на которых следует сконцентрировать особое внимание. «Первый – Китай – самый большой геополитический вызов, с которым сталкиваются США [и будут сталкиваться] в дальнейшем в XXI веке, как я считаю. [Второй приоритет – это] технологии – основная арена для конкуренции и соперничества с Китаем», – приводит слова Бернса ТАСС.

В качестве третьего приоритета глава ЦРУ называет отношения с союзниками и партнерами. «Партнерство. Самое крупное сравнительное преимущество, которое есть у нас в правительстве США, когда речь идет о более одиноких державах вроде Китая или России», – выразил мнение Бернс. «У нас есть союзники и партнеры в мире, это верно и в отношении разведки, мы должны инвестировать в них», – сообщил глава ЦРУ.

«Четвертое, но, разумеется, не последнее, – наш самый крупный актив – люди», – сказал Бернс, добавив, что перечисленное не означает, что можно не обращать внимания на «текущие вызовы вроде терроризма или изменения климата».

Напомним, в июне директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил назвал Пекин долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона.

В марте глава МИД Китая, член Госсовета КНР Ван И призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. В феврале член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил о критическом моменте в отношениях Китая и США.

В сентябре 2020 года Майк Помпео, занимавший пост госсекретаря в администрации 45-го американского президента Дональда Трампа, назвал Китай главной внешней угрозой для США в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Он также сравнил отношения Соединенных Штатов и Китая с новой холодной войной.

В июле 2020 года Помпео выступил с исторической речью в президентской библиотеке Никсона в городе Йорба-Линде на юге Калифорнии, где объявил о крахе прежней политики безоглядного взаимодействия США и Китая, подчеркнув, что Вашингтон не станет «далее закрывать глаза на фундаментальные политические и идеологические различия» с Пекином.