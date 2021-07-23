Продавцы объяснили грядущий рост цен на одежду и обувь

Президент розничной сети Baon Илья Ярошенко уверен, что одежда и обувь в России в предстоящем новом сезоне вырастут в цене как минимум на 10-15 процентов.

Новые коллекции уже отшиты, и материалы для них закупались производителями по новым ценам. Изменилась и цена перевозки. В соответствии с этим продавцы будут вынуждены реализовывать свой товар по новой стоимости.

То же самое прогнозирует владелец крупной популярной сети одежды “Глория Джинс” Владимир Мельников. Он уверен, что пик подорожания одежды и обуви придется на зиму.

Мельников считает, что если в конце лета и осенью ситуация еще будет не так заметна, то уже в начале 2022 года цены на одежду и обувь могут вырасти уже на 20 процентов от нынешней картины.

Основатель сети “Зенден” Андрей Павлов рассказал, что транспортировка товаров подорожала в этом году аж в шесть раз. То же самое произошло с хлопком и эластаном.

Ретейлеры уверены, что такие тенденции связаны с ослаблением рубля. При этом снижать закупки новых коллекций одежды и обуви сетевики не могут.

Ранее статистика показала, что из-за общей тенденции к подорожанию россияне начали меньше тратить денег на развлечения, еду и одежду.