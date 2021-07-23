 

Белорусский оппозиционер Цепкало сравнил Лукашенко с Гитлером

23.07.2021, 5:46, Разное
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На днях произошли очередные столкновения на границе Литвы и Белоруссии. Инциденты, то и дело приводящие к применению оружия, уже не редкость. Они усилились после того, как Евросоюз ввел санкции против белорусского режима. Комментируя очередной конфликт на линии соприкосновения двух стран, оппозиционный политик Валерий Латушко сравнил президента Александра Лукашенко с Гитлером.

По мнению незарегистрированного кандидата в президенты, режим Лукашенко использует против Литвы приемы нацистов со времен Второй Мировой войны. Напомним, ранее лидер НАУ Павел Латушко заявил, что под руководством Виктора Лукашенко белорусские спецслужбы готовят спецоперацию против Евросоюза. Речь шла о провокациях на госгранице.

Цепкало рассказал о конфликте, произошедшем 20 июля. По его версии, белорусские силовики переоделись в форму пограничной службы Литвы и избили нелегальных мигрантов. Во время инцидента пострадала, в том числе, беременная женщина. Оппозиционер заявил, что действующему политическому режиму приходит конец, поэтому он “копирует те методы, которые использовались нацистами”. Кроме того, политик сравнил президента Лукашенко с Гитлером.

“Эти провокации устраивает режим Лукашенко. У него нет творчества, нет креативности. Он копирует под кальку то, что делал Гитлер. Лукашенко является поклонником Гитлера”, – заявил Цепкало.



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