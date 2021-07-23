В РФ начнут оформлять паспорт за пять дней

Сроки оформления паспорта с 1 июля 2022 года сократятся до пяти рабочих дней независимо от места жительства заявителя, сообщили в пресс-центре МВД России.

«МВД РФ в рамках ведомственной программы цифровой трансформации проводятся мероприятия по развитию информационных систем и консолидации данных о гражданах, реализация которых позволит сократить сроки оформления паспортов. В этой связи с 1 июля 2022 года новый паспорт будет оформляться в течение пяти рабочих дней независимо от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены», – приводит сообщение ТАСС. Отмечается, что указанные подходы МВД РФ будут сохранены и при введении паспорта с электронным носителем. В настоящее время данный срок составляет от 10 до 30 дней.

В МВД отметили, что в РФ вступили в силу изменения, внесенные в положение о паспорте гражданина России, образца бланка и описания паспорта гражданина России, которые предусматривают целый комплекс изменений, направленных на упрощение административных процедур, связанных с выдачей и заменой паспортов.

«Учитывая многочисленные обращения граждан о неудобствах в пользовании паспортами, когда при достижении гражданином 20 или 45 лет паспорт сразу же становился недействительным, что не давало возможность, например, пользоваться государственными услугами в электронном виде, получить в банке денежные средства, заключить сделку, купить билет на поезд или самолет, направиться в командировку или на отдых и даже лечь в больницу, новым постановлением срок действительности паспорта такой категории граждан продлен до его замены, но не более 90 дней», – разъяснили в МВД.

Также с 30 до 90 дней увеличен срок, необходимый для подачи заявления о выдаче или замене паспорта для несовершеннолетних, достигших 14-летнего возраста.

Уточняется, что изменен бланк паспорта, теперь в нем не будет «Личного кода», на последней странице теперь в доступной форме будет содержаться информация для владельца паспорта.

Ранее сообщалось, что правительство РФ выпустило новое постановление, согласно которому штампы о браке и детях в паспортах граждан могут быть проставлены по желанию и не являются обязательными.