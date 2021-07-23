Дерматолог рассказала, что делать при ожоге медузы

Сразу после контакта с медузoй это место надо намазать гормональной мазью и выпить таблетку антигистаминного препарата, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-дерматолог Татьяна Егорова, комментируя нашествие этих существ у прибрежной зоны Азовского моря.

Курортный сезон в самом разгаре, а в Азовском море сейчас своего рода нашествие медуз. Пользователи Сети публикуют в соцсетях фотографии и видео с большим количеством этих морских существ в прибрежной зоне. По информации авторов съемок, некоторые из них достигают 40 сантиметров в диаметре и имеют фиолетовый оттенок. Кроме того, как известно, морских обитателей полно и на Черном море.

«В первую очередь, сразу после контакта тела с медузoй, это место надо намазать гормональной мазью и выпить таблетку антигистаминного (противоаллергенного) препарата. В некоторых тяжелых случаях контакт с медузой может вызвать сильный ожог, вплоть до рубца, а также системную аллергическую реакцию. При таком ответе организма, просто необходимо срочно обратиться в врачу», – говорит Егорова.

В местах, где видно большое скопление медуз, медик настоятельно не рекомендует плавать. «Самое опасное в этой ситуации – не делать ничего, поскольку реакция организма может быть самой разной. Для того, чтобы ситуация не усугубилась, нужно, использовать медикаменты», – объясняет дерматолог.

Кроме того, она отмечает, что нужно обязательно избегать цветных медуз и тех, которые имеют длинные щупальцы – они наиболее опасны для человека. Что касается черноморских медуз, то от них никто не умирает, они не сильно ядовиты, заключила специалист.

Летом 2019 года у берегов турецкого курортного города Англии дайверы нашли гигантскую медузу, размером с человека.