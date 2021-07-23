В ЛНР назвали русских самым притесняемым народом на Украине

Наибольшим гонениям на Украине подвергаются русские, «государство-мачеха» устраивает этноцид в отношении своих «нестандартных» граждан, сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник, комментируя заявление РФ в ЕСПЧ против Украины.

«Нигде русские не подвергаются таким гонениям и ущемлениям их прав, как сегодня на Украине. Только по официальной статистике около десяти миллионов русских, живущих на Украине, лишают права использовать родной язык в официальном общении, получать образование и права получать информацию на родном языке. Украина очень в этом преуспела, она не только ограничила граждан в возможности говорить на родном языке с государством, но влезла в частную жизнь русскоязычных, навязывая, на каком языке говорить в кафе, магазинах, театрах и кино», – сообщил Мирошник, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что на Украине лишают прав не иностранцев, а граждан своей страны, «поколениями живущих на этой земле».

«Украина, как истинно «европейское государство», наплевала на Европейскую хартию о местных и региональных языках и ведет агрессивную политику на ущемление прав русских, русскоязычных, русскокультурных. И раз уж русские никакой не коренной народ на Украине, так кому о них тогда позаботиться, если не материнскому государству. Если уж государство-мачеха устраивает этноцид и гонения в отношении своих «нестандартных» граждан», – добавил он.

В марте заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина заявил, что жители Крыма и Донбасса подали в Европейский суд по правам человека восемь тысяч жалоб против украинской власти.

Напомним, в четверг РФ подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».

Также Москва попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма и возложила ответственность за гибель Boeing MH17 на Украину.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва вправе ожидать от ЕСПЧ соответствующей реакции на негативные процессы, которые происходят на Украине.

В МИД заявили, что подача Генпрокуратурой РФ жалобы назрела давно, сложившаяся обстановка не оставила Москве выбора.

Сенатор Андрей Климов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «мы должны приучать европейцев к тому, что РФ будет защищать свои интересы, в том числе и посредством международных судебных институтов».