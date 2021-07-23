 

Видео: «Северный поток – 2»: что теперь будет

23.07.2021, 4:56, Новости дня
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Сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, где соглашение назвали «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва действительно может считать эту сделку выгодной для себя.

Теги: 

Украина
,
Россия и США
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Дмитрий Бавырин
,
Северный поток – 2



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