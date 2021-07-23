 

Сенатор: РФ не поддержит курс ЕСПЧ на разрушение универсальных человеческих представлений о семье

23.07.2021, 4:56, Новости дня
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Требование ЕСПЧ ввести в РФ юридическую процедуру признания однополых отношений – «очередной шаг, являющийся следствием идеологического лоббизма, цель которого – заставить все государства Европы, включая Россию, отказаться от естественных и незыблемых представлений о семье», считает член Комиссии СФ по защите государственного суверенитета Маргарита Павлова.

По ее словам, требование ЕСПЧ «не стало неожиданностью для тех, кто пристально наблюдал за его деятельностью в последние годы. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что судьи ЕСПЧ вполне преднамеренно двигаются к объявлению однополых «браков» и усыновления детей однополыми парами «правами человека». Судя по всему, Европейский суд сознательно избрал курс на разрушение универсальных человеческих представлений о семье и традиционных семейных ценностей, прикрывая эту неблаговидную цель неубедительной юридической риторикой». Ее слова приводятся в Telegram-канале Комиссии СФ по защите государственного суверенитета России. 

«Навязывая странам сфабрикованные таким образом «обязанности», ЕСПЧ подменяет собой национальных законодателей. Делая это, он, по сути, прямо посягает на суверенитет независимых государств и их народов. Вместо нейтрального органа, призванного следить за соблюдением подлинных прав человека, он превращается в инструмент политического давления, сознательной социальной инженерии и идеологической колонизации со стороны представителей определенной части международных элит», – отметила Павлова.

По ее словам, новое решение в отношении РФ – «это очередной шаг, являющийся следствием не столько правового процесса, сколько идеологического лоббизма, цель которого – заставить все государства Европы, включая Россию, отказаться от естественных и незыблемых представлений о семье, как союзе мужчины и женщины, который направлен на продолжение рода и является краеугольным камнем любого здорового общества».

Напомним, ЕСПЧ потребовал от РФ ввести юридическую процедуру признания однополых отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно. В ноябре прошлого года Госдума приняла законопроект с поправками в Семейный кодекс, запрещающий регистрацию в РФ однополых браков, заключенных за рубежом. Согласно российской Конституции, брак – это добровольный союз мужчины и женщины. Кремль заявил, что категорически против поиска некой компромиссной формы регистрации отношений однополых пар.



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