Индия решила приобрести палубные истребители МиГ-29К/КУБ

Россия получила запрос Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ, сообщил директор Федеральный службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в ходе авиасалона МАКС-2021.

«Российской стороной получен от индийских партнеров предварительный запрос на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. Направлены соответствующие предложения», – приводит слова директора ФСВТС ТАСС.

Как сказал Шугаев, РФ ожидает объявления Индией тендера на модернизацию МиГ-29К/КУБ. «Также РФ начала консультации с Индией по программе модернизации [имеющегося у Индии в наличии] парка самолетов МиГ-29К/КУБ», – добавил глава ФСВТС.

Напомним, в среду РФ направила Индии коммерческое предложение по поставке 21 истребителя МиГ-29. В начале февраля замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов сообщал, что Индия решила приобрести у РФ 21 истребитель МиГ-29. Индии также одобрила модернизацию имеющихся у ВВС страны 59 МиГ-29 на сумму более 984 млн долларов.

МиГ-29К/КУБ – это многофункциональные истребители поколения 4++, предназначенные для решения задач ПВО корабельных соединений, завоевания господства в воздухе, поражения надводных и наземных целей управляемым высокоточным оружием в любых погодных условиях. Они способны развивать скорость более 2 тыс. км в час и совершать полеты на расстояние до 1,5 тыс. км. Истребители МиГ-29К/КУБ являются основными палубными самолетами Военно-морских сил Индии.