Протокол о продлении соглашения с КНР о пусках ракет внесен в Госдуму

Правительство РФ в четверг внесло на ратификацию в Госдуму протокол о продлении российско-китайского соглашения об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет до 16 декабря 2030 года.

«Ратифицировать протокол о продлении срока действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года, подписанный в городе Москве и в городе Пекине 15 декабря 2020 года», – приводит ТАСС выдержку из текста законопроекта, который размещен в электронной базе Госдумы.

В протоколе указано, что срок действия соглашения продлевается до 16 декабря 2030 года. В пояснительной записке говорится, что «продолжение реализации соглашения в соответствии с подписанным протоколом на период до 16 декабря 2030 г. отвечает интересам» России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о визите Владимира Путина в Китай, в ходе которого стороны подписали соглашения об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет.

Помимо этого, 28 июня президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между странами, подписанный в июле 2001 года. В связи с этим глава МИД Сергей Лавров назвал тандем РФ и Китая образцом межгосударственного сотрудничества. Он также отметил, что отношения Москвы и Пекина превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.

В мае президент РФ Владимир Путин и глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи подтвердили курс на всемерное укрепление связей двух стран. В январе глава МИД Китая Ван И заявил, что стратегическое сотрудничество РФ и Китая не имеет конца, верхнего предела и запретных зон.

В декабре 2020 года РФ и Китай продлили соглашение об обмене данными о пусках баллистических ракет. В том же месяце спецпредставитель МИД КНР по вопросам внешней безопасности Чэн Гопин сообщил о готовности Китая укреплять стратегическое сотрудничество с Россией в области безопасности и борьбы с терроризмом.

В ноябре 2020 года в Пекине заявили о готовности Китая «бок о бок с Россией совместно противодействовать однобокой политике, протекционизму и гегемонии» государств, которые «наносят удар по международным отношениям и международному порядку».

В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» допустил возможность заключения военного союза между Москвой и Пекином. В том же месяце глава МИД Китая подчеркнул особое значение отношений с Россией, а председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме президенту Владимиру Путину по случаю 75-летия Победы во Второй мировой сообщил о готовности Китая объединить усилия с Россией ради всеобщих мира, безопасности и процветания для будущих поколений.