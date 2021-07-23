Мнение: Нейтральная сборная неизвестных людей

Согласно опросу ВЦИОМ, подавляющее большинство граждан страны не в курсе, кто отправится на Олимпиаду в Токио под нейтральным флагом.

Нейтральная сборная неизвестных людей

Абсолютное большинство россиян – 97% – не знают имени ни одного российского спортсмена, который в этом году будет выступать на Олимпиаде в Токио, следует из опроса ВЦИОМ, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В феврале Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что российские спортсмены выступят на Олимпиадах в Токио и Пекине под аббревиатурой ROC (Russian Olympic Committee). Согласно решению CAS, на форме не должен быть изображен флаг России, национальные символы РФ. Если форма содержит название "Россия" (на любом языке или в любом формате), слова "нейтральный спортсмен" (или их эквивалент) должны отображаться на английском языке так, чтобы они были не менее заметны, чем слово "Россия".

"Абсолютное большинство россиян (97%) не знают имени ни одного российского спортсмена, который будет выступать на летних Олимпийских играх под нейтральным флагом, 1% назвали трехкратную чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене", – говорится в сообщении.

Уточняется, что всего 77% россиян знают о том, что в июле-августе этого года состоятся Олимпийские игры в Токио, 22% об этом не знают.

"Почти две трети россиян (61%) собираются следить за ходом игр, при этом 15% сообщили, что будут регулярно смотреть трансляции соревнований по всем видам спорта, 10% будут смотреть только те соревнования, в которых у российских спортсменов есть шансы на призовые места, а 36% будут смотреть только трансляции интересных им видов спорта; 38% опрошенных ответили, что совсем не будут следить за ходом Олимпиады", – добавляется в сообщении.

Среди тех, кто планирует следить за Олимпийскими играми, наибольший интерес вызывают легкая атлетика – ее назвали 33%, водные виды спорта – 31%, художественная гимнастика – 23%, футбол – 15% и волейбол – 14%.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира под флагом России до 16 декабря 2022 года.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но была перенесена на год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа этого года. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Изначально планировалось участие 10-12 тысяч спортсменов, однако из-за коронавируса это число будет сокращено.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 июля 2021 года в форме телефонного интервью по двухосновной случайной выборке. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://rsport.ria.ru/20210721/olimpiada-1742215686.html – цинк

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