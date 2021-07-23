 

Мнение: Труба

23.07.2021, 3:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Газпром” допустил дальнейшее увеличение объема транзита газа через Украину.
Компания готова увеличить объем транзита газа через Украину выше текущих обязательств в случае новых закупок, отметил глава “Газпрома” Алексей Миллер

Буквально пять лет назад заявления звучали иначе – ни миллилитра газа после 19 года через Украину в Европу не попадут. Концепция изменилась.

Причина известна и понятна. Идея строительства обходных маршрутов провалилась. Трубы есть, обхода нет. И более того: есть условие США и Германии, по которому эксплуатация СП-2 возможна только при транзите через Украину.

Избыток мощностей настолько велик, что теперь СП-2 готовы переориентировать на поставки водорода. Идея заманчивая, но пока очень смахивает на завиральную. Нет ни мощностей по производству водорода, ни соответствующего спроса. Европа только обсуждает возможность перехода на водород, но под него нет ни инфраструктуры, ни спроса.

Это сильно напоминает не менее завиральную идею «завалим весь мир гелием Амурского ГПЗ». Правда, пока нет ни гелия, ни соответствующего спроса. Всё в будущем. Туманном.

Вывод прост – нужно делать вид, что всё идёт по плану. Хотя, конечно, провал грандиозный. Впрочем, все авантюры похожи одна на другую. Вопрос лишь в их стоимости.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.08 / Диетологи назвали продукты, насыщенные необходимым сердцу микроэлементом

17.10 / Мнение: Россия в жерновах торговой войны, кому выгоден коронавирус и что объединяет США

12.02 / Инсайдеры: Ким Кардашьян проведет День всех влюбленных не с Канье Уэстом

23.03 / Мнение: Порочный круг в США, оккупация Нидерландов и бразилизация Запада

08.09 / Лукашенко высказался о своем уходе: Моих сторонников будут резать

23.08 / Водонаева поездкой на БТР с автоматами отпраздновала день рождения сына

23.03 / Несправедливо? Отнюдь – Личное мнение

28.12 / Здесь и всегда

05.10 / “Характерно для всех возрастных групп”: Ученые назвали ранние симптомы заражения коронавирусом

23.12 / Мнение: О потерях гражданского населения в ходе Карабахской войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика