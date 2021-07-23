Мнение: Труба

“Газпром” допустил дальнейшее увеличение объема транзита газа через Украину.

Компания готова увеличить объем транзита газа через Украину выше текущих обязательств в случае новых закупок, отметил глава “Газпрома” Алексей Миллер

Буквально пять лет назад заявления звучали иначе – ни миллилитра газа после 19 года через Украину в Европу не попадут. Концепция изменилась.

Причина известна и понятна. Идея строительства обходных маршрутов провалилась. Трубы есть, обхода нет. И более того: есть условие США и Германии, по которому эксплуатация СП-2 возможна только при транзите через Украину.

Избыток мощностей настолько велик, что теперь СП-2 готовы переориентировать на поставки водорода. Идея заманчивая, но пока очень смахивает на завиральную. Нет ни мощностей по производству водорода, ни соответствующего спроса. Европа только обсуждает возможность перехода на водород, но под него нет ни инфраструктуры, ни спроса.

Это сильно напоминает не менее завиральную идею «завалим весь мир гелием Амурского ГПЗ». Правда, пока нет ни гелия, ни соответствующего спроса. Всё в будущем. Туманном.

Вывод прост – нужно делать вид, что всё идёт по плану. Хотя, конечно, провал грандиозный. Впрочем, все авантюры похожи одна на другую. Вопрос лишь в их стоимости.

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