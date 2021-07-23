«Кто не с нами, тот против нас»

Почему бывшие республики СССР отдаляются от России?

Опубликовано: 21/07/2021 – Елена Поляковская

Владимир Путин и президент Таджикистана Эммомали Рахмон на параде в Москве 9 мая 2021 г. AP – Mikhail Metzel

За прошедшие после распада СССР три десятилетия у РФ почти не осталось друзей среди бывших союзных республик. Отношения строятся в лучшем случае на взаимовыгодном сотрудничестве. В друзьях пока остается лишь Беларусь, где власть удерживает А. Лукашенко, впрочем, и эта дружба может быть недолговечной.

13 июля Александр Лукашенко прилетел в Санкт-Петербург чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Эта встреча не была заранее анонсирована. Визит Лукашенко был скоротечным, сразу после переговоров он вернулся в Минск. По словам экспертов, Александр Лукашенко боится покидать Беларусь больше чем на сутки. В стране не осталось не осталось свободных СМИ, представители оппозиции находятся либо за пределами Беларуси, либо в заключении. РФ продолжает поддерживать Лукашенко, и не только финансово. Его многочасовые переговоры с Владимиром Путиным — не что иное, как демонстрация этой поддержки.

«Все знают, что РФ поддерживает Лукашенко. И не только потому, что дружит с ним, а потому что Путину важно показать собственному электорату, что улица не может выиграть, что люди, которые выходят на протесты не могут поменять власть, что в Беларуси не получилось, как это получилось в Украине, — сказал в интервью RFI белорусский и российский писатель и журналист Саша Филиппенко. — Путин дает понять россиянам — идите на выборы, а я буду считать, как вы проголосовали. Я думаю, что тут ни у кого нет иллюзий. У меня по поводу того, как РФ ведет себя по отношению к Беларуси никогда не было никаких иллюзий».

События, происходившие весь последний год в Беларуси, и поддержка российской властью режима Лукашенко меняют отношение белорусов к России. Хотя по мнению Саши Филиппенко, однозначные оценки на сегодняшний день дать невозможно.

«Сейчас трудно оценить настроения людей, потому что нет ни способов их исследовать, ни честных выборов. Я думаю, что в Беларуси очень разные взгляды. Треть людей настроены проевропейски, треть по-прежнему пророссийски — они видят будущее в союзном государстве или в тесной дружбе, поскольку много культурных связей. Есть еще одна треть — это центристы, которые хотели бы пользоваться географическим положением Белоруссии и получать что-то и от сотрудничества с Европой, и от сотрудничества с Россией».

В белорусских тюрьмах продолжают оставаться российские граждане. Один из них, Дмитрий Попов, обратился к Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства, объяснив это тем, что не хочет «иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны».

Поддержка российской власти Лукашенко, а не тех людей, которые ему противостоят неизбежно влияет на отношение белорусов к России. «Я думаю, что многие белорусы наверное изменили отношение к России, когда поняли, что РФ вместо того, чтобы поддержать белорусов, которые очень понятно проголосовали, поддерживает террористов, которые удерживают власть, — говорит Саша Филиппенко. — Поэтому я думаю, что наверное какие-то люди в Белоруссии стали относиться хуже, но не к РФ как к государству, а к режиму, к российской власти».

«Украина — не Россия»

Накануне визита Лукашенко в Петербург российский президент опубликовал статью под названием «Об историческом единстве русских и украинцев». «Шаг за шагом Украину втягивали в опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России. Неизбежно пришло время, когда концепция „Украина — не Россия“ уже не устраивала. Потребовалась „анти-Россия“, с чем мы никогда не смиримся», — говорится в статье Путина.

Историк, профессор Свободного университета в Москве Сергей Медведев напоминает, что протесты в Украине начались после того, как бывший украинский президент Янукович передумал подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

«Если пытаться влезть в их оптику и смотреть на это из-за зубцов кремлевской стены, то, все видится как непрекращающаяся войнушка с Западом. Идет перетягивание каната за промежуточную Европу, за фронтирные земли. Еще в 2013 году, когда речь шла о договоре об ассоциации Украины с Евросоюзом. Ну, подписала бы Украина эту ассоциацию — и слава богу, совершенно ни к чему не обязывающая бумажка. Был бы у РФ еще какой-то маленький канал для взаимодействия с Евросоюзом. Но — нет! Кремль видит это как некий фронтирный пояс потенциально нейтральных или пророссийских государств, который отдаляет нас от агрессивного блока НАТО. Вся эта геополитическая муть, собственно, и формирует повестку внешней политики России. Но надо понимать, что это не является ни национальными интересами России, ни каким-то долгосрочным интересом российского населения. Это кремлевские фантазии», — говорит Медведев.

За почти три десятилетия пути Украины и РФ разошлись. Это следствие, как объективных, так и субъективных причин, отметил в интервью RFI историк, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко.

«Главная объективная причина заключается в том, что разделение наследства СССР, материальных производственных ресурсов, сырья, природных ресурсов было произведено таким образом, что у двух стран были совершенно разные условия для дальнейшего развития, это обусловило разницу направления. Например, РФ получила практически все энергетические ресурсы Советского Союза — нефть, газ и так далее. И она в течение этих 30 лет в основном живет за счет этого ресурса. Это предполагает авторитарную модель, наиболее подходящую для такой экономической ситуации. Понятно, что если задача состоит не в том, чтобы что-то произвести, а в том, чтобы что-то разделить, формально принадлежащее всем, то это лучше делать одному человеку, как у нас это происходит. В Украине принципиально иная объективная ситуация, там тоже есть немножко ресурсов, но главный ресурс — это люди. Украина может жить только за счет активности людей, а весь советский опыт доказал, что люди работают производительно только в условиях, когда они свободны, а не делают это по принуждению. Поэтому, как видите, чисто экономически эти две парадигмы развития абсолютно разные. Есть и историческая причина, которая заключается в том, что и российский обыватель, и российский политик не признают право на существование Украины как отдельного суверенного государства. Статья Путина тому яркое убедительное подтверждение. Но тут есть одно маленькое наблюдение. Идефикс Путина и российской элиты — чтобы Украина была в исключительной сфере влияния Кремля и была сателлитом России. Обратите внимание, что все усилия, все акции, которые в этом направлении проводились, закончились прямо противоположным результатом. РФ последовательно и постепенно утрачивает всякое влияние в Украине. Почему это происходит? По одной простой причине — они считают, что Украины нет, украинской культуры нет, украинского языка нет. Российская элита убеждена, что она первый сорт, а Украина — второй и, вообще, ее не надо знать и изучать, но привлечь ее надо. Это интеллектуальная лень», — отмечает Виктор Мироненко.

РФ много сделала для того, чтобы отдалить бывшие союзные республики несмотря на то, что людей по-прежнему связывают не только дружественные, но и в буквальном смысле родственные отношения. Владимир Путин на пути к тому, чтобы потерять в недалеком будущем Беларусь, отмечает Сергей Медведев. «Россия потеряла Украину и сейчас, поддерживая фашистский режим Лукашенко, отталкивает от себя белорусский народ и теряет Беларусь. Лично я, как житель России, надеюсь, что когда-нибудь получу свободную Беларусь со свободными людьми, которая сама будет формировать свою политику в отношении России».

В кольце неприятелей

РФ окружила себя кольцом врагов. У нее практически нет друзей среди бывших советских стран, она превратила все бывшие республики Советского Союза в неприятелей. На празднование 9 мая в этом году в Москву приехал лишь руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон. Привлекательность страны не может строится на ультиматумах и достижениях прошлого, даже если это прошлое было на протяжении десятилетий общим, считает историк и политолог Сергей Медведев.

«Видимо, РФ за 30 лет ничего привлекательного не произвела, кроме модели авторитаризма. За что любить нынешнюю Россию? Все достижения остались в прошлом — космос, советская наука, школа, кинематограф… Новая РФ очень мало, чем может похвалиться из конвертируемых производных мягкой силы. В РФ и политически, и культурно все видится в терминах игры с нулевой суммой — или они остаются с нами, или они идут на Запад. И вся политика последних 30 лет строится из этой совершенно инфантильной черно-белой картинки. Это совершенно извращенный национальный интерес, который существует в воспаленных мозгах кремлевских старцев».

Бывшие советские республики сегодня отдельные независимые страны, большая их часть с европейской ориентацией — и Молдова, и Грузия, и Украина, подобные тенденции уже заметны и в Беларуси. И чем больше РФ пытается привязать к себе эти страны, тем больше они от нее отдаляются.