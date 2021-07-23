Парад одного зрителя

Почему военно-морское «торжество» в Петербурге нужно отменить.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Казалось бы, голос разума (об этом только что писала «Новая») услышан: главный военно-морской парад в Петербурге по требованию Роспотребнадзора пройдет без зрителей.

Все-таки осознали опасность, которую во время «третьей волны» эпидемии очевидно несет за собой сбор десятков (если не больше) тысяч людей на набережных Невы.

Но остается вопрос: а как будут обеспечивать режим «без зрителей»?

Наглухо перекроют набережные Невы, по которым должен пройти «парадный строй» кораблей?

Выставят оцепление из Росгвардии? Закроют все прилегающие к набережным улицы, вызвав этим полный транспортный коллапс?

Кстати, к коллапсу приводят и «репетиции парада» (очередная — 22 июля), когда перекрывают центр города и уже с девяти утра разводят мосты, парализуя сообщение между берегами Невы.

Сколько десятков тысяч людей из-за этого вынуждены терять время и перекраивать планы? И кто, собственно, принимает решение о перекрытии и разводке мостов? Правительство Петербурга во главе с губернатором Александром Бегловым, которому по указу президента поручено «оказывать содействие в подготовке и проведении парада»?

Они так понимают это «содействие»?

На мой взгляд, парад надо отменять. Не тратить деньги на его проведение (достаточно сказать, что каждый час запланированного полета одного из десятков истребителей, участвующих в параде, стоит несколько млн рублей). Направить их на лечение людей и помощь медикам. Не устраивать паралич движения в центре Петербурга (кстати, при разведенных 22 июля мостах резко возрастут потоки людей в метро — со всеми вытекающими «ковидными» последствиями). Не бряцать оружием, играя в кораблики и самолетики.

Последнее. А зачем вообще нужен парад без зрителей? Какой в нем смысл? Перед кем будут проходить парадным строем корабли?

Или все делается ради одного-единственного зрителя — президента Владимира Путина, который покатается вдоль кораблей на катере и потом приедет на Сенатскую площадь?

Борис Вишневский, обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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