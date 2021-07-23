Иран жаждет крови

В стране вспыхнули массовые протесты из-за нехватки воды, два человека погибли.

На юго-западе Ирана из-за нехватки воды вспыхнули уличные протесты. Демонстрации, на которых жители Тегерана скандируют антиправительственные лозунги, продолжаются уже шестую ночь.

Силы безопасности использовали слезоточивый газ для разгона протестующих, сообщает Reuters. В ночь на 21 июля в портовом городе Махшахр в провинции Хузестан был застрелен один полицейский, в результате чего число погибших в беспорядках увеличилось как минимум до двух человек, передает Associated Press.

Еще один человек получил огнестрельное ранение в ногу. Официальные власти уверяют, что причиной жертв стали действия «бунтовщиков», однако активисты утверждают, что люди погибли из-за стрельбы, открытой силами безопасности.

По словам силовых структур, протестующие поджигали шины, чтобы блокировать дороги, а силы безопасности Ирана на фоне выстрелов пытались разогнать толпу.

Сообщалось о сбоях в работе интернета. Протестующие утверждали, что сбои были вызваны официальными властями, чтобы помешать демонстрантам организоваться. О количестве человек, принимающих участие в демонстрациях, не сообщается, однако, судя по видео в соцсетях, на акции протеста выходят сотни и даже тысячи человек.

По данным диссидентского информационного агентства правозащитников (HRANA), в понедельник и вторник в Иране прошла как минимум 31 акция протеста, включая митинги рабочих и фермеров.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что иранские власти не должны препятствовать проведению согражданами акций протеста:

«Мы видели сообщения о нехватках в Иране и вызванных этим протестах, — сказала Портер. — Мы продолжаем призывать иранское правительство поддержать граждан, реализующих свое универсальное право на свободу мнения и мирные собрания».

Иран столкнулся с самой сильной засухой за 50 лет. Водный кризис затронул домашние хозяйства, сельское хозяйство и животноводство. Помимо этого, страна уже несколько недель сталкивается с серьезными отключениями электроэнергии.

Количество осадков уменьшилось почти на 50% за последний год, в результате чего запасы воды истощились.

По данным главы иранской компании по водоснабжению и санитарии, из 304 городов в Иране, которые сталкиваются с водным кризисом, 101 город находится в «красной зоне» и испытывает острую нехватку воды.

Граничащий с Ираком Хузестан стал линией фронта во время ирано-иракской войны 1980-1988 годов. В регионе находится около 80% нефтяных месторождений Ирана и 60% запасов природного газа страны. Местные жители, большинство из которых — этнические арабы, давно жаловались на дискриминацию.

«Поскольку почти 5 млн иранцев в Хузестане не имеют доступа к чистой питьевой воде, Иран не уважает, защищает и не реализует право на воду, которое неразрывно связано с правом на наивысший достижимый уровень здоровья», — заявили правозащитники Ирана.

Экономика Ирана частично пострадала из-за санкций, введенных в основном в отношении нефтяной отрасли бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2018 году, а также из-за пандемии COVID-19. Рабочие, в том числе тысячи работников ключевого энергетического сектора, и пенсионеры протестовали в течение нескольких месяцев, недовольство росло из-за высоких уровней безработицы и инфляции, превышающего 50%.

—