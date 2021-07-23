В Петербурге задержаны обманувшие на десять млн рублей пенсионеров юристы

Полицейские в Петербурге задержали сотрудников юридической фирмы, которые выманили более десяти млн у пенсионеров, предлагая им получить пенсию и улучшить жилищные условия, сообщили в пресс-службе регионального главка.

В пресс-службе отметили, что от действий организации пострадали более полусотни граждан. Потерпевшие обратились в полицию с заявлением, в середине июня было возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество), передает «Фонтанка».

По предварительным данным, фирма активно искала клиентов в период с начала 2020 года по июнь 2021 года. Прайс на услуги варьировался в пределах от 35 тыс до двух млн рублей. Получив деньги, представители компании отказывались выполнять обязательства.

Уточняется, что полицейские задержанными оказались 32-летняя жительница Самары и 34-летняя москвичка, а также 35-летний петербуржец. Решением суда генерального директора организации заключили под стражу, трех других подозреваемых отправили под домашний арест.

Ранее полицейские задержали в Москве подозреваемых в мошенничестве, которые выманивали деньги у пенсионеров, предлагая им инвестировать в возведение супермаркетов. Пострадали более 500 человек.