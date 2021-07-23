 

ВЦИОМ: За партию «Единая Россия» готовы проголосовать 40% опрошенных

23.07.2021, 1:22, Новости дня
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Около 40% опрошенных россиян из числа тех, что намерены принять участие в голосовании на сентябрьских выборах в Госдуму, поддерживают «Единую Россию», сообщил руководитель практики политического анализа Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов.

«В группе строгого участия, то есть среди тех, кто выразил уверенность в том, что примет участие [в голосовании], а это порядка 40% [опрошенных], показатель «Единой России» составил 40% в квартирном опросе, а в телефонном опросе – 30%», – отметил Мамонов, передает ТАСС.

По его словам, ВЦИОМ проводил два опроса – телефонный и квартирный. При этом, эксперт уточнил, что разница в результатах может быть связана с тем, что при квартирном опросе респонденту показывали карточки, в которых указывались фамилии кандидатов из общефедеральной части списков партий.

Говоря о поддержке партий среди всех потенциальных избирателей, Мамонов отметил, что «лидерские позиции сохраняет «Единая Россия», она набирает 28% от всех опрошенных». «На вторых-третьих местах – КПРФ и ЛДПР с результатом 11-13% (в квартирном опросе КПРФ и ЛДПР набирают по 11% голосов респондентов, в телефонном опросе у КПРФ 13%, у ЛДПР 11% – прим. ВЗГЛЯД), четверку замыкает «Справедливая Россия» с результатом около 6-7%», – сказал Мамонов, уточнив, что результаты телефонного и квартирного опроса в этом сегменте сопоставимы.

Эксперт также добавил, что к прохождению 5% порога на выборах близки еще три партии. «Это «Новые люди», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость и «Яблоко», – отметил он.

Выборы в Госдуму будут проходить в течение трех дней –17, 18 и 19 сентября. Одновременно с ними в единый день голосования 19 сентября должны пройти прямые выборы глав девяти регионах (и еще в трех субъектах федерации руководителей будут избирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.



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