Украине посоветовали вернуться к идее газотранспортного консорциума

Украинская власть вместо бессмысленно агрессивных заявлений о «Северном потоке – 2» должна сосредоточиться на создании трехстороннего газотранспортного консорциума с Россией при участии ЕС, выразил мнение глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук.

«Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку – 2» стало холодным душем для украинской власти и приговором ее недальновидной и русофобской политике. Этот абсолютный стратегический проигрыш Украины – следствие непродуманного и даже дилетантского подхода официального Киева к построению международных экономических отношений», – приводит ТАСС заявление Медведчука, сделанное в интервью изданию «Стена» и опубликованное на сайте ОПЗЖ.

По мнению Медведчука, Киеву для защиты своих интересов «стоило реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии ЕС как потребителя российского газа и РФ как его поставщика и гаранта заполненности украинской ГТС голубым топливом».

«Поскольку только РФ способна выступить гарантом поставок и обеспечить бесперебойную прокачку голубого топлива через территорию Украины, необходимость безотлагательного создания трехстороннего газотранспортного консорциума выходит на первый план», – отметил политик и добавил, что таким образом можно было бы также привлечь средства партнеров для модернизации ГТС Украины. Кроме того, по мнению Медведчука, создание трехстороннего газотранспортного консорциума «могло бы стать драйвером «перезагрузки» отношений между Украиной и Россией».

Однако, отметил политик, в решении важнейшего вопроса сохранения транзита газа высшее руководство Украины «продемонстрировало полный инфантилизм и оторванность от реальности». «Вместо того чтобы поставить на первое место экономические интересы своей страны и учитывать потребности экономик других стран, вовлеченных в кооперацию, взять на вооружение тактику сотрудничества с основным партнером в газовой сфере – Российской Федерацией, украинская власть не оставляла попыток подменить рациональные решения бессмысленно агрессивными заявлениями о «Северном потоке – 2» и сомнительными договоренностями с западными партнерами», – заключил он.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».

Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что РФ прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.

Напомним, в среду заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал РФ в энергетическом секторе, если РФ попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.

Позже руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для РФ указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.