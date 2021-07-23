 

Белорусская оппозиция попросила США признать Лукашенко террористом

23.07.2021, 1:18, Разное
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Бывший белорусский министр и дипломат, а ныне руководитель оппозиционного движения “Народное антикризисное управление” Павел Латушко рассказал, что его соратники обратились за помощью по борьбе с действующим режимом к американцам. Политик отметил, что оппозиционеры направили свои предложения в Госдепартамент и, в частности, они попросили США признать президента Белоруссии Александра Лукашенко террористом.

Примечательно, что оппозиция также решила помешать интеграции России и Белоруссии, так как уверена, что Лукашенко использует эту ситуацию в личных целях, что, кстати, не исключают и российские эксперты. Меж тем, главным инструментом давления должно стать лишение официального Минска финансовых потоков. По мнению Латушко, необходимо лишить представителей Белоруссии членства в МВФ, а государственные активы заморозить.

Кроме того, оппозиция попросила США признать белорусского лидера Лукашенко террористом. Латушко уверен, что Госдеп должен принять во внимание “преступления” президента. Он, в частности, заявил о пытках, внесудебных казнях, запугивании населения и поддержки нелегальной миграции.

Отметим, что проблема нелегальной миграции сейчас стоит особенно остро. Ранее “Дни.ру” сообщали о конфликте на белорусско-литовской госгранице. Напомним, комментируя эти события, белорусский оппозиционер Валерий Цепкало сравнил Александра Лукашенко с Гитлером.



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