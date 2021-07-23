Холодненькая пошла

США сдержанно отреагировали на новое российское сверхоружие: гиперзвуковую ракету «Циркон» и истребитель 5-го поколения Checkmate («Шах и мат»). Кто победит в новой гонке вооружений?



Официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время пресс-конференции. Фото: Yasin Ozturk / Anadolu Agency / Getty Images

Новая ракета, летевшая со скоростью 7 махов (7 скоростей звука), и новый российский легкий тактический истребитель не попали в список самых обсуждаемых американцами тем. Рассказ о «панике Запада» и совет ведущих и экспертов российских федеральных каналов американцам «поменять памперсы» были адресованы исключительно внутренней телеаудитории.

Страны живут в «параллельной информационной реальности». В один и тот же день российское ТВ рассказывало как о главной новости о визите Путина на авиасалон в Жуковском, где ему показали Су-75, а американское — о полете миллиардера Джеффа Безоса на частном космическом корабле с туристами на борту. На длившейся в среду вечером почти полтора часа встрече президента Байдена с американцами в Цинциннати, штат Огайо, в формате ответов на вопросы транслировавшейся в прямом эфире Си-эн-эн не было ни одного вопроса о «сверхоружии русских».

Впрочем, Пентагон наверняка только благодарен очевидным свидетельствам новой гонки вооружений (прошлая закончилась распадом Советского Союза, не выдержавшего бремени милитаристских расходов). Новое российское оружие позволяет «американской военщине» (воспользуюсь терминами газеты «Правда») получать от Конгресса запрашиваемые бюджетные средства без лишних вопросов. Благодарны Путину и здешние законодатели, в избирательных округах которых расположены военные базы и заводы-контрактники Пентагона.

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» в акватории Белого моря, 19 июля 2021 года. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Раздувшиеся бюджеты означают новые рабочие места, экономический рост на местном уровне и благодарную поддержку избирателя на выборах.

Официальные лица в министерстве обороны сдержанно говорят о российском оружии: «это для нас не новость, американцы должны знать, что мы подготовлены (ready and prepared)».

Что касается присутствия РФ в американской прессе, оно по-прежнему связано в основном с кибератаками и хакерскими взломами (об угрозе ответных действий США Байден сказал Путину в телефонном разговоре 9 июля, уже после саммита в Женеве). А представить себе, чтобы американские телеобозреватели говорили своим зрителям об угрозе превращения РФ в «радиоактивный пепел», вообще невозможно. Американцев не готовят к войне и «попаданию в рай».

Вопросы к Владимиру

На пресс-брифинге официального представителя министерства обороны Джона Кирби тема испытаний новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» прозвучала где-то ближе к концу. И спросила об этом корреспондентка агентства «Франс-пресс» (возвращаясь к «американской панике» и «замене памперсов»).

Джон Кирби: «Мы, конечно, знаем о заявлениях президента Путина. И хотя я не буду вдаваться в подробности или делать какой-либо анализ его утверждений, важно отметить, что новые российские гиперзвуковые ракеты потенциально создают значительные риски, поскольку они способны нести ядерные боеголовки. Напротив, Соединенные Штаты разрабатывают исключительно неядерные гиперзвуковые ударные возможности. Таким образом, вместе с нашими союзниками по НАТО мы остаемся приверженными сдерживанию».

«Почему русские увеличивают свои ядерные возможности, а американцы нет?» — немедленно спросили отставного контр-адмирала. «Вы должны спросить об этом Владимира (Путина), — ответил Кирби. — Я не собираюсь вдаваться в политические дискуссии о том, что делает Путин и почему он это делает. На это должны ответить русские. Это отличный вопрос, который кто-то должен задать Владимиру Путину в Москве».

Представитель Пентагона не дал прямого ответа на вопрос, возрос ли уровень «российской угрозы», отметив, что США «всегда помнят о дестабилизирующей деятельности РФ во всем мире, включая киберпространство». США относятся к этому «очень и очень серьезно» и «тесно сотрудничают с союзниками и партнерами, включая НАТО».

Кремль не согласен с оценкой Пентагона, обвинившего Россию в дестабилазации. Как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, создание Россией гиперзвукового оружия вызвано необходимостью обезопасить страну на фоне ряда шагов Запада, в том числе создания позиционных районов противоракетной обороны у границ РФ и развертывания систем ПРО в Румынии.

Буквально спустя несколько часов после испытаний ракеты «Циркон» Москва предупредила Вашингтон, что развертывание американских гиперзвуковых ракет в Европе может непреднамеренно спровоцировать боевые действия. Как говорится в твиттер-сообщении посольства РФ в США, их короткое время полета почти не оставит времени для принятия решения и повысит вероятность непреднамеренного конфликта.

Легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate («Шах и мат»). Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Здешние эксперты все еще изучают возможности российского гиперзвукового оружия нового поколения, скорость и маневренность которого, как признано, затрудняют его отслеживание и перехват. «После хвастовства в 2018 году, что РФ разрабатывает несколько видов нового гиперзвукового оружия, — пишет Newsweek, — Путин пригрозил разместить его на кораблях и подводных лодках вблизи американских территориальных вод, если США развернут ядерное оружие средней дальности в Европе». Издание напоминает, что в апреле ракетный крейсер «Москва» Черноморского флота провел испытания ракеты «Вулкан», «продемонстрировав силу» блоку НАТО.

Реальная угроза

После испытаний в апреле генерал-лейтенант Скотт Берриер, директор Управления военной разведки, пояснил на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам, что российские Вооруженные силы представляют собой «реальную угрозу». Берриер сказал, что Кремль использует их для сохранения влияния на приграничные государства, для конкуренции с «глобальным превосходством» США и принуждения противников, которые бросают вызов «жизненно важным национальным интересам». Генерал отметил, что Москва продолжает инвестировать в стратегические ядерные силы, в новые возможности для усиления стратегического сдерживания, и это «подвергает риску США». Берриер подчеркнул, что у РФ растет способность проецировать мощь с помощью высокоточных крылатых ракет большой дальности. Отвечая на вопрос сенатора Деба Фишера, республиканца из Небраски, о разработке Россией ядерных боеголовок, Берриер подтвердил оценки Управления военной разведки от 2018 года, в которых говорилось, что РФ модернизирует свой комплекс по производству ядерных боеголовок и производит «сотни ядерных боеголовок каждый год». Глава разведки также подтвердил, что США соблюдают мораторий на ядерные испытания, РФ — нет.

Директор Управления военной разведки США, генерал-лейтенант Скотт Берриер. Фото: Al Drago-Pool / Getty Images

Москва, в свою очередь, последовательно называет обвинения со стороны военной разведки Пентагона в проведении тайных испытаний ядерного оружия малой мощности «бредовыми и беспочвенными».

Планируемый администрацией Байдена военный бюджет США на 2022 год составляет $715 млрд. Он направлен, в первую очередь, на противостояние «растущим амбициям» Китая: его кибероружию и расширению присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но при его утверждении в Конгрессе американские военные наверняка напомнят законодателям и о новейшем российском оружии.

Новая гонка вооружений с Россией не входила в планы 46-го президента. Байден говорит о социальных реформах, строительстве инфраструктуры, борьбе с неравенством в американском обществе. В те дни, когда Москва демонстрировала новые вооружения, Вашингтон объявил о решении закрыть тюрьму и военно-морскую базу США в заливе Гуантанамо на Кубе. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, правда, не сказав ничего о сроках. Первую попытку закрыть тюрьму предпринял Барак Обама, подписавший соответствующее распоряжение в январе 2009 года. Это решение не было выполнено из-за сопротивления конгрессменов-республиканцев. В 2018 году 45-й президент США Дональд Трамп издал указ о сохранении тюрьмы, отменив указ своего предшественника.

Военно-морская база США в заливе Гуантанамо. Фото: John Moore / Getty Images

Байден, обвиненный критиками (в том числе из Демпартии) в «мягкости» по отношению к Путину, договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» без наложения новых санкций на Москву — при условии, что Кремль не будет использовать трубу в качестве политического оружия. Казалось бы, еще один «шаг навстречу»: президент США показал, что отношения с Германией важнее блокировки российской магистрали и протестов Украины и Польши. Но компромиссы в Кремле и «Останкино», похоже, воспринимаются только как проявление слабости.

Вооружения — это особая статья. Новое российское оружие (если оно действительно так хорошо, как утверждают его производители) неизбежно вызовет ответ любой американской администрации, новый виток гонки вооружений. И кто от этого выиграет?

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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