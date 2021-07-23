Захарова раскритиковала решение США по санкциям против «Северного потока – 2»

Соединенные Штаты уже не пытаются найти какие-либо факты, чтобы использовать их в качестве предлога для введения новых санкций против России, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«На сегодняшний момент им (США) даже предлоги [для введения санкций против России] не нужны. Им раньше, может быть, еще какое-то время назад нужно было придумывать предлоги. До этого, наверное, нужны были факты искаженные. <…> Раньше им факты нужны были, а потом ситуация стремительно изменилась: им сейчас не нужны ни факты, ни искаженные факты, ни какие-то триггеры, ни поводы – ничего. Если они посчитают нужным для себя, они будут и дальше коверкать и международное право, двусторонние соглашения, входить-выходить из них», – приводит ТАСС заявление Захаровой по поводу решения Госдепартамента США о сохранении всего комплекса ограничений из-за строительства газопровода «Северный поток – 2» после достигнутых договоренностей с Германией.

По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства, подобные действия США направлены не на возвращение былых позиций, того лидирующего места, «которое они себе назначили». «Я думаю, они уже не пытаются его найти. Я думаю, что они пытаются каким-то образом определить свое новое место, потому что история с единым центром управления Вселенной не состоялась», – подчеркнула дипломат.

Вашингтон, как подчеркнула официальный представитель МИД России, проиграл сам себе в борьбе против «Северного потока – 2». «Прошла пора этой попытки США не допустить реализации коммерческого проекта, – отметила она. – Проиграли они сами себе. Это они возвели ставки на такую высоту. Это они заявили в качестве цели блокировку не их проекта. Это они придали этой истории такой медийный уровень».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты не намерены отказываться ни от каких ограничительных и других подобных инструментов в отношении «Северного потока – 2», несмотря на сделку с Германией, направленную на урегулирование разногласий по этому проекту.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал РФ в энергетическом секторе, если РФ попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». На неприемлемость риторики США и Германии для РФ указал и посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. В МИД обвинили США в попытках навязать другим странам жесткие рамки для реализации суверенных интересов, а заявление Берлина и Вашингтона по «Северному потоку –2» в Москве расценили как неоколониальные отношения.