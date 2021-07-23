Появились сведения о состоянии сбитых под Анапой пешеходов

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23.07.2021, 0:28, Новости дня
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Состояние пострадавших в анапском селе Сукко пешеходов при выезде на тротуар кроссовера стабильное, сообщили в администрации города.

«Им оказывается вся необходимая помощь. По словам врачей, пациенты находятся в сознании, их состояние стабильное, реанимационные мероприятия не понадобились, прогнозы благоприятные», – приводит слова представителя администрации ТАСС.

Главный травматолог Анапы Артем Айрапетян пояснил, что при обследовании выявлены почти у всех пострадавших легкие черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, у двоих взрослых пациентов переломы без смещения, не требующие хирургических вмешательств. Они находятся в отделении травматологии и ортопедии.

Накануне водитель кроссовера сбил под Анапой шестерых пешеходов, в результате пострадали шесть человек, включая троих детей. При опросе водитель заявлял, что он мог потерять за рулем сознание. По данным ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, за рулем автомобиля Тойота находился 66-летний мужчина, возраст пострадавших детей – три, восемь и девять лет.



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