ГБР обязали возбудить против Зеленского дело о госизмене

Большой политический скандал на Украине, в эпицентре которого в очередной раз оказался президент Владимир Зеленский, никак не утихает. Националисты не хотят прощать главе государства срыв операции по задержанию так называемых “вагнеровцев”. Обращение украинцев в Государственное бюро расследований не прошло даром. В Киеве суд все-таки обязал ГБР возбудить против Зеленского дело о госизмене. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего украинского парламентария Андрея Тетерука.

Экс-депутат Верховной рады лично обратился в суд, чтобы хоть как-то продвинуть расследование о причастности главы Незалежной к уголовному преступлению. Оппозиционеры еще 6 июля обратились в ГБР с требование наказать Зеленского за госизмену.

Напомним, ранее “Дни.ру” сообщали, что партия “Демократическая сокира” и оппозиционное “Движение сопротивления капитуляции” обвинили президента Зеленского в государственной измене. Они организовали у офиса ГБР митинг. Националисты принесли с собой таблички с надписями “111 статья” (статья УК Украины за госизмену – прим. автора) и “Зе! Готовься”. В итоге им удалось вручить заявление сотруднику ведомства и официально зарегистрировать его.

Поясним, что речь идет о российских гражданах, которые, по версии украинских властей, состояли в ЧВК. Они были задержаны в Белоруссии прошлым летом, но позже отпущены. Киев не смог добиться их экстрадиции. Именно из-за этого Зеленского обвиняют в госизмене.