 

В России штраф за пользование телефоном за рулем может вырасти в шесть раз

23.07.2021, 0:24, Разное
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Он считает, что в России необходимо увеличить штраф за пользование телефоном во время управления автомобилем. Общественный деятель в качестве примера привел ситуацию, произошедшую 16 июля. В тот день в Москве случилось ДТП, которое унесло жизни двоих детей. По сообщениям прессы, виновница аварии в момент наезда могла пользоваться телефоном.

Как отметил Дмитрий Курдесов, в настоящее время штраф за использование мобильного во время управления авто составляет всего полторы тысячи рублей. Такая сумма, по мнению общественника, является незначительным наказанием за столь грубое нарушение ПДД, ведь разговор по телефону во время движения несет реальную угрозу жизни и здоровью окружающих.

В качестве примера Дмитрий Курдесов также привел другое нарушение правил дорожного движения. За парковку на месте для инвалида штраф составляет 5 тысяч рублей, хотя это действие не представляет прямой угрозы для граждан.

В своем письме общественник предложил увеличить сумму наказания за разговор по телефону за рулем почти в шесть раз. По его мнению, штраф в размере 10 тысяч рублей заставит водителей задуматься о целесообразности использования мобильного во время управления транспортным средством.



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