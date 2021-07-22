Медаль в пол — погнали!

Вся Олимпиада в цифрах, буквах и фактах.

В пятницу в Токио вспыхнет огонь XXXII летних Игр, которые наверняка станут самыми причудливыми во всех смыслах. Ковидный градус зашкаливает по самые кольца: спортсменов ждут пустые трибуны и ПЦР-тесты. Местные жители негодуют и протестуют, а отдельные спонсоры отказываются от своих обязанностей.

Перевернул все с ног на голову и МОК, который решил выпендриться и добавить к легендарному девизу «Быстрее, выше, сильнее» одно важное слово — «вместе». Видимо, для того чтобы «оправдать» участие в древнейшем атлетическом празднике переделанных мужчин и женщин, которые, к слову, теперь будут соревноваться, в том числе, и в скалолазании.

Но как бы там ни было, а в ближайшие 16 дней во всех уголках земного шара болельщики будут следить за островными событиями, считать медали и восхищаться своими и чужими. Потому что Игры дарят надежду. Ведь только на Олимпиаде можно превратиться в чемпиона и в 13 лет, и в 45, и в 60. И здесь дозволено выступать в любом статусе: даже нейтральном. Это я уже о российской дружине, опять претерпевшей значительное секвестирование из-за допинговых ошибок и вновь собирающейся исполнять роль «невидимки» на главном старте четырехлетия.

Но сейчас не время выяснять отношения. Надо терпеть и выходить без флага и гимна, но с огнем и Родиной — в сердце. Доказывать, что ты чист, нужно улыбкой и победами. И ловить момент, потому что Олимпиада — как мыльный пузырь: всего несколько мгновений счастья. А мы с удовольствием послушаем на награждении музыку Чайковского, а выпьем, наверное, и чего-нибудь покрепче за успехи наших парней и девчонок.

Где и когда

Соревнования будут проходить с 23 июля по 8 августа. Токио был выбран столицей жарких сражений 7 сентября 2013 года на 125-й сессии МОК в Буэнос-Айресе. До этого японцы принимали летние Игры-64 и две зимние Олимпиады (Саппоро-72, Нагано-98).

Церемония открытия начнется в 14.00 по московскому времени (ее покажет Первый канал). Детали шоу и имя человека, который зажжет священный огонь, держатся в секрете. Но точно известно, что из-за коронавируса на стартовое представление, как и на финальный спектакль (его трансляция отдана ВГТРК), не будет допущена рядовая публика. Посмотреть красочные трехчасовые мероприятия позволят только делегатам МОК и другим VIP-гостям.

Состязания пройдут на 42 площадках (в Рио-2016 было задействовано 37 арен, а Лондоне-2012 — 32), 28 из которых расположены в радиусе 8 км от Олимпийской деревни и сосредоточены в двух кластерах: «Зоне Наследия» (все объекты остались от Игр-1964) и «Зоне Токийского залива», символизирующей будущее.

Олимпийский стадион в Токио. Фото: Michael Kappeler/dpa

Вмещающий 68 тысяч зрителей Национальный стадион, строительство которого обошлось в 1,4 млрд долларов, примет две торжественные церемонии, турнир по легкой атлетике, а также отдельные соревнования Паралимпиады, намеченной на период с 24 августа по 5 сентября.

Гимнастический центр Ариакэ, сооруженный из дерева, чтобы подчеркнуть экологичность Игр и традиционный японский стиль, организаторы по окончании праздника превратят в Конференц-холл.

В морском парке Одайбо, представляющем собой крупный искусственный участок, соединенный радужным мостом с центром Токио, намечены дуэли пловцов и триатлонистов. Мастера парусного спорта сразятся на острове Эносима (префектура Канагава), а серфингистов ждет пляж Тиба.

В парке Одори (Саппоро), созданном в 1869 году, пронесется часть марафона, который финиширует на территории Императорского дворца. Велогонщики померятся силами на бывшей трассе «Формулы 1» в Судзуке, а также — у подножия горы Фудзиямы. Стрелки соберутся в городке Асака на военной базе, а регбисты — в Тёфу.

Матчи футбольного розыгрыша состоятся на стадионах в Йокогаме, Касиме, Сайтаме, Саппоро, Рифу, Сендае. Привлечение арен в префектурах Мияги и Ибараки, а также в Фукусиме, где схлестнутся, в том числе, и бейсболисты, призвано показать, что Олимпиада-2020 охватывает районы, наиболее пострадавшие от землетрясения и цунами в 2011 году.

Многие соревнования будут начинаться в 3 часа ночи по московскому времени.

Сколько и почем

Официально бюджет Игр — 15,8 млрд долларов (из-за годичной отсрочки он увеличен на 2,85 млрд). При этом около 1 миллиарда потрачено на меры по предотвращению коронавируса.

Оргкомитет и власти Токио покроют почти по 7 млрд каждый из общей суммы, а правительство Японии — оставшуюся часть. Эксперты же оценивают реальную стоимость фестиваля в 26 млрд долларов.

МОК выделит 193 млн долларов на расходы, связанные с переносом марафона и турнира по спортивной ходьбе из столицы в Саппоро из-за сильной жары.

Организаторы не смогут рассчитывать на выручку от продажи билетов, которая должна была принести порядка 815 млн долларов. А вот в случае отмены целого карнавала-2020 островное государство потеряло бы 13 млрд «зеленых».

Eurosport заплатил за право транслировать Олимпиаду более 400 000 евро, а американский канал NBC — порядка 1 000 000 евро.

Показа соревнований в общественных местах Японии не будет, а все предназначенные для этого сцены используют для проведения вакцинации от COVID-19.

85% спортсменов и официальных лиц, собирающихся проживать в Олимпийской деревне, и почти 100% членов и персонала МОК должны быть вакцинированы до прибытия в Страну восходящего солнца.

Освещать Игры, которые обслужат 80 000 волонтеров, будут 16 000 журналистов.

Стоимость поездки российской команды в Японию составляет около 300 млн рублей, а суммарно на подготовку к Играм было истрачено 1,2 млрд целковых.

Участники

Планируется, что в Токио-2020 приедут примерно 10 500 атлетов из 205 стран, которым ежедневно придется сдавать ПЦР-тесты и постоянно носить защитные маски. Также им запрещено пользоваться общественным транспортом и покидать Олимпийскую деревню, в которой построили специальный ковидный изолятор для заболевших.

Спортсмены во время тренировки по плаванию. Фото: AP Photo/Martin Meissner

Самая большая сборная у США — 613 спортсменов, а хозяева Игр выставят 522 бойца. Австралия отправила на «фронт» 449 физкультурников, а Китай и Франция — 392. По 372 счастливчика у Великобритании и Италии. От Канады выступят 368 богатырей, а от Германии — 349. Белоруссия на покорение Токио послала 97 гвардейцев (это худший показатель страны в ее истории). Общие делегации всех без исключения дружин из-за пандемии резко сокращены за счет тренеров, вспомогательного персонала, менеджеров и высшего руководства.

Российская заявка — 10-я по численности — 335 человек (150 мужчин и 185 женщин). Самой молодой участнице — гимнастке Виктории Листуновой — 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт) — 56. Наиболее титулованная — пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Знаменосцами сборной стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов, а талисманами — Мишка-неваляшка и Шапко-кот.

Самое большое представительство у россиян — в плавании (37 спортсменов), а в соревнованиях по каратэ за нашу страну выступит одна Анна Чернышева.

Из-за антидопинговых санкций русская «банда» фигурирует в полунейтральном статусе и обозначается в документах аббревиатурой ROC (это сокращение от англоязычного названия Олимпийского комитета России, но расшифровывать его нельзя). Вместо триколора на церемониях награждения будет развеваться белое полотнище с символом ОКР без надписей, а в качестве гимна прозвучит фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Напутствовать команду, в экипировке которой все же разрешены цвета национального флага, собирается, в том числе, и духовник — протоирей Русской православной церкви Андрей Алексеев.

Что нового

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опробует новый метод (DBS) для выявления запрещенных веществ: идея состоит в том, что из крови спортсмена будут взяты несколько капель и нанесены на специальную промокательную бумагу, которая позволит точно проанализировать определенные субстанции.

За всеми резидентами ОИ-2020 в целях безопасности и борьбы с пандемией организован круглосуточный контроль через GPS: устроители загрузят в смартфоны атлетов, коучей, журналистов и прочих гостей всех мастей специальные приложения, разрешающие отслеживать местоположение в реальном времени и записывать хронологию перемещений.

Оргкомитет Японии создал секретную группу, которая займется слежкой за соцсетями своих олимпийцев, чтобы защитить их от негативных и оскорбительных комментариев,

информация о которых при необходимости будет передаваться в следственные органы.

МОК разрешил кормящим грудью новоиспеченным мамам-спортсменкам поехать в Токио вместе с детьми.

160 000 презервативов раздадут участником Олимпиады (в среднем по 13 на каждого), но впервые их нельзя будет использовать из-за ковидных ограничений в течение всех Игр. Свод правил гласит: караться дисквалификациями будут даже рукопожатия и объятия вне соревновательных дней.

В программу летних ОИ после перерыва возвращаются бейсбол и софтбол, а также включен свежий ассортимент: каратэ, серфинг, скалолазание, скейтбординг, баскетбол 3×3, ВМХ-фристайл, смешанные эстафеты в легкой атлетике и плавании, смешанные командные дуэли в дзюдо, стрельбе из лука и триатлоне.

Медальные виды

В Токио-2020 будет разыграно 339 комплектов наград в 40+ видах спорта (это больше, чем было в Рио-2016, и больше, чем планируется в Париже-2024).

Японские медали изготовлены из переработанной домашней электроники. Футляры сделаны из ясеня, а благодаря уникальному рисунку древесного волокна, каждый призер получит штучный экземпляр: логотип Игр вплетен в узор, созданный самой природой.

Медали. Фото: Алексей Заврачаев/ТАСС

На награждении брать кругляши и надевать их на шею атлеты будут самостоятельно.

Явными фаворитами, которые должны завоевать в Токио ордена высшей пробы, по мнению «Новой», являются: гимнастка из США Симона Байлз, пловчиха из Венгрии Катинка Хоссу, дзюдоист из Франции Тэдди Ринер, грузинский штангист Лаша Талакадзе, шведский шестовик Арман Дюплантис, японский каратист Ре Киюна. Сборная США по баскетболу, сборная Китая по настольному теннису, прыгуны в воду из Поднебесной.

Россия, лишавшаяся из-за допинговых скандалов многих звезд и лицензий, поучаствует не во всех дисциплинах. В командных видах только 9 «банд» из 20 смогли преодолеть отборочные барьеры. Поддержали уровень обе волейбольные сборные (плюс мастера пляжной разновидности), представители баскетбола 3×3, а также гандболистки, ватерполистки и регбистки. Основные золотые надежды мы по традиции возлагаем на синхронисток, «художниц», фехтовальщиков и борцов с пловцами.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Аналитики агентства Gracenote дали свой медальный прогноз. Их пятерка выглядит так: США — 96 (40–27–29), РФ — 68 (21–26–21), Китай — 66 (33–11–22), Япония — 60 (26–20–14), Великобритания — 52 (14–23–15).

Отечественные чиновники блестящих планов не сочиняли и дипломатично ушли от «угадайки», хотя президент ОКР Станислав Поздняков предположил, что сборная способна завоевать порядка 50 наград.

Поощрения для российских лауреатов Токио-2020 по сравнению с Пхенчханом-2018 не изменились: 4 млн рублей — за золото, 2,5 млн — за серебро, 1,7 млн — за бронзу.

Итого: 20 золотых, 19 серебряных, 25 бронзовых

Завоевание наград в таких видах, как бадминтон, триатлон, парусный спорт, конный спорт, настольный теннис, тяжелая атлетика и гребной слалом, будет фантастическим везением. Напомним, что в Рио-2016 российская сборная взяла 56 медалей (19–17–20).

Любопытные детали и личности

Только 26 состязаний из 750 пройдут со зрителями.

142 открытых ЛГБТ-атлета отметятся на Олимпиаде-2020 (в Рио-2016 их было 56). Больше всего таких активистов в следующих командах: США (34), Канада (16), Великобритания (15), Нидерланды (14), Австралия (10), Бразилия (9).

Новозеландская штангистка Лорел Хаббард станет первой спортсменкой-трансгендером в истории Игр. Она сменила пол в 34 года, а до этого Хаббард соревновался под именем Гэвин и выиграл серебро ЧМ-2017.

13-летняя скейтбордистка Скай Браун — самая молодая британка, когда-либо участвовавшая в Олимпиаде.

46-летняя гимнастка Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, в восьмой раз отобралась на ОИ, что является абсолютным рекордом для данного вида. Она не пропускает форумы с 1992 года (выступала ранее за СНГ и Германию).

52-летняя грузинка Нино Сулаквадзе, упражняющаяся в стрельбе из пистолета, поедет на свои девятые (!) подряд Игры. Это новое уникальное достижение Олимпиад среди женщин. Свое первое золото Нино Вахтанговна завоевала в Сеуле-88 для сборной СССР.

Для 62-летнего австралийского конника Эндрю Хоя Токио-2020 — восьмой олимпийский турнир. Он дебютировал в Лос-Анджелесе-84 и побеждал в Барселоне-92, Атланте-96 и Сиднее-2000. А для его подруги по команде — 66-летней Мэри Ханны — это будет шестой престижный старт.

Российскую легкоатлетку Дарью Клишину намеревается сопровождать в качестве тренера американец Дуйат Филлипс, олимпийский чемпион в прыжках в длину.

Самые богатые резиденты токийских Игр — теннисистка Наоми Осака и баскетболист Кевин Дюрант. Их состояние оценивается в 60 и 75 млн долларов соответственно.

Чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре — первая спортсменка, которую отстранили от Олимпиады из-за коронавируса.

Андрей Успенский

—