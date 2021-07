Twitter тестирует возможность ставить дизлайки комментариям

“Некоторые из вас на iOS могут видеть разные варианты повышение или понижения голосов за комментарий. Мы тестируем это, чтобы понять, какие типы ответов вы считаете актуальными в ходе беседы, чтобы мы могли показать больше таких комментариев”, – отметили в твите.

В соцсети уточнили, что дизлайки не будут общедоступными.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We’re testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.

Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021

22 июля в аккаунте сообщили, что проводят тестирование для исследования, а дизлайк – “это не кнопка неприязни”.

Some key notes about this experiment:

1. This is just a test for research right now.

2. This is not a dislike button.

3. Your downvotes are visible to you only.

4. Votes won’t change the order of replies.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 21, 2021

