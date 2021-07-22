 

Лукашенко отказался от части президентских полномочий

22.07.2021, 23:42, Новости дня
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Речь идет о президентских функциях, касающихся приватизации государственной собственности.

“Функции главы государства по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных в процессе приватизации открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых находятся в собственности Республики Беларусь, переданы правительству, если они находятся в собственности административно-территориальных единиц – облисполкомам и Минскому горисполкому”, – отметили в релизе.

Лукашенко 9 мая подписал декрет на случай своей насильственной смерти. Документом предусматривается, что в случае гибели Лукашенко в результате покушения, теракта, “внешней агрессии, иных насильственных действий” его полномочия перейдут Совету безопасности страны во главе с премьер-министром.

Контекст:

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционер Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

После этого ЕС, США, Великобритания ввели несколько пакетов санкций против окружения Лукашенко, к санкциям присоединилась Украина. Евросоюз в санкционный список включил и Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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