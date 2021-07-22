Mercedes-Benz полностью перейдет на производство электромобилей

К 2022 году Mercedes-Benz будет иметь аккумуляторные электромобили во всех сегментах, которые обслуживает компания. С 2025 года все новые модели транспортных средств будут только электрическими.

Инвестиции в электромобили с 2022 по 2030 год составят более €40 млрд.

“Уже в следующем году восемь электромобилей Mercedes-Benz будут произведены на семи заводах на трех континентах. Кроме того, к 2022 году все производственные мощности Mercedes-Benz AG по сборке легковых автомобилей и аккумуляторов перейдут на производство с нулевым выбросом углерода”, – подчеркнули в сообщении.

—