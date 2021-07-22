 

Mercedes-Benz полностью перейдет на производство электромобилей

22.07.2021, 23:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

К 2022 году Mercedes-Benz будет иметь аккумуляторные электромобили во всех сегментах, которые обслуживает компания. С 2025 года все новые модели транспортных средств будут только электрическими.

Инвестиции в электромобили с 2022 по 2030 год составят более €40 млрд.

“Уже в следующем году восемь электромобилей Mercedes-Benz будут произведены на семи заводах на трех континентах. Кроме того, к 2022 году все производственные мощности Mercedes-Benz AG по сборке легковых автомобилей и аккумуляторов перейдут на производство с нулевым выбросом углерода”, – подчеркнули в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.03 / Киев не будет останавливать работу транспорта – КГГА

27.08 / Пентагон предупредил об угрозе дестабилизации в Южно-Китайском море

28.10 / Лавров провел переговоры с главой МИД Франции

20.11 / Боевики блокируют работу пяти КПВВ на Донбассе – Госпогранслужба

23.07 / Захватчик заложника в Полтаве выехал в Киев проселочными дорогами

18.06 / Повышение цены газа в годовом тарифе “Нафтогазу” не предвидится – Шмыгаль

15.02 / Премьера Грузии призвали купить российскую вакцину «Спутник V»

18.04 / В мире число жертв COVID-19 превысило отметку в три миллиона

24.10 / Брат губернатора Нью-Йорка попался на «масочном» лицемерии — и Путин тут ни при чём

31.08 / Индия обвинила китайских военных в провокационных действиях на границе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика