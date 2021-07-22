 

Китайская компания Vivo выпустит новый смартфон iQOO 8

22.07.2021, 23:40, Новости дня
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Как сообщалось ранее, китайская компания Vivo собирается устроить официальную презентацию новой модели смартфона iQOO 8 еще в первой декаде августа.

Мероприятие запланировано на четвертое число, но уже сейчас сеть постепенно наполняется информацией о новой версии устройства. В частности, стало известно, что в данном смартфоне будет установлен процессор Snapdragon 888 Plus.

Кроме того, источники сообщают о модеме X60 5G, выпущенном под брендом Snapdragon. Благодаря ему, скорость передачи данных в сетях пятого поколение может достигать 7,5 Гбит в секунду. Еще эксперты отмечают наличие в конструкции мобильного устройства графического ускорителя Adreno 660 и экрана, на котором картинка отображается с разрешением 3200 на 1440 пикселей.



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