На Украине испугались совместных учений России и Белоруссии: Отработают захват Киева

Совместные военные учения России и Белоруссии “Запад-2021” еще даже не начались, а в Киеве уже опасаются за их результат. За два месяца до старта маневров эту тему начали активно обсуждать местные эксперты, которые зачем-то решили запугать население страшилками о скором захвате ряда украинских городов, в том числе, столицы.

Известный украинский политолог Тарас Березовец на своем ютуб-канале даже процитировал президента Незалежной Владимира Зеленского, который, как раз, и придумал байку про захват Киева, Харькова и Одессы. После таких заявлений можно смело предположить, что на Украине испугались совместных учений России и Белоруссии.

Аналитика сильно смутило, что переброска военной техники началась именно сейчас. Он искренне полагает, что это можно сделать и за неделю, ссылаясь на недавние учения Украины и НАТО. Березовец отметил, что военнослужащие двух государств совместно должны выполнить около пяти тысяч боевых задач. Он также подчеркнул, что ключевыми будут учебные бои в условиях города., в том числе, в ночное время суток.

“Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в ходе учений будут отрабатываться захваты трех городов Украины – это Киев, Харьков и Одесса”, – напомнил Березовец.