 

Экс-помощник госсекретаря США призвал надавить на Лукашенко

22.07.2021, 23:30, Разное
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Бывший помощник американского госсекретаря, а ныне преподаватель Международного университета Флориды
Дэвид Крэймер во время интервью на радио призвал власти Соединенных Штатов поставить по отношению к президенту Белоруссии и действующему политическому режиму четыре цели. Дипломат призвал надавить на Александра Лукашенко, чтобы добиться его отставки. Об этом сообщает портал UDF.BY.

Крэймер оценил деятельность администрации президента США Джо Байдена во взаимоотношениях с белорусским режимом на семь баллов из десяти. Он похвалил действующего американского посла, работающего в Белоруссии за активные встречи с представителями оппозиции. “Думаю, что она делает очень эффективную работу”, – отметил дипломат.

Меж тем, по словам Крэймера, с белорусским президентом невозможно выстроить диалог. В этой связи, экс-помощник госсекретаря США призвал надавить на Лукашенко и таким образом добиться его отставки.

“С Лукашенко невозможно иметь диалог. На него нужно давить до того момента, пока он не увидит, что ему нужно уходить”, – заявил Крэймер

Кроме того, дипломат подчеркнул, что в Белоруссии будущего не должно быть места для Лукашенко. Он призвал в дальнейшем не допускать главу республики до выборов.



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