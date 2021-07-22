Мнение: 21 год тюрьмы за Донбасс
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Суд в Чехии приговорил 41-летнего гражданина Беларуси Алексея Фадеева к 21 году тюрьмы. За поездки на украинский Донбасс, на войну…
Ещё осенью прошлого года Фадеева приговорили к 4,5 годам тюрьмы. Но прокуратура посчитала приговор очень гуманным. Апелляционный суд Чехии согласился с прокуратурой, и ужесточил наказание.
Фадеев уже много лет жил в Чехии. Но с октября 2014 по май 2016 года неоднократно выезжал на Донбасс.
Суд установил, что Фадеев участвовал в боевых действиях с применением оружия. Сам же Фадеев утверждает, что занимался патрулированием, и пользовался оружием лишь на тренировках.
В общем, дотренировался парень до сурового приговора.
Возможно, 21 год тюрьму – это, конечно, многовато. Но приговор вполне справедливый. Участие в боевых действиях на территории другой стороны против официальной армии этой страны должны пресекаться и караться во всем мире.
Дождемся ли когда-нибудь, что и в России начнут отправлять в тюрьмы и колонии граждан России, воевавших на территории суверенной Украины в вооруженных формированиях самозваных ДНР и ЛНР?
На снимке: гражданин Беларуси Алексей Фадеев в чешском суде, фотография отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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