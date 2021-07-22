 

Фото 54-летней Ольги Сумской в бикини набрало почти 38 тыс. лайков

22.07.2021, 22:48, Новости дня
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На снимках 54-летняя артистка сначала позирует в море с супругом, актером Виталием Борисюком, а затем уже одна плавает в бассейне. В подписи к фото Сумская пообещала разыграть между подписчиками своей страницы путевку в тот самый отель, в котором она отдыхала.

За несколько часов пост Сумской набрал 38 тыс. лайков и почти 18 тыс. комментариев.

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Фото: olgasumska / Instagram


Фото: olgasumska / Instagram


Фото: olgasumska / Instagram


Фото: olgasumska / Instagram

Контекст:

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она вышла замуж за Борисюка в 1996 году. У пары есть дочь Анна (2002).

Борисюк – второй муж актрисы. С первым мужем, актером Евгением Паперным, свадьба с которым состоялась в 1987 году, она прожила пять лет. От этих отношений у Сумской есть дочь Антонина Паперная (1990).

В мае 2021 года, по случаю серебряной свадьбы, Сумская и Борисюк повторно сочетались браком. Они живут вместе 30 лет, но расписались 25 лет назад.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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