НБУ повысил учетную ставку, Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ. Главное за день

Россия подала иск против Украины

22 июля Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другое государство – Украину. В жалобе РФ обвинила Украину в крушении самолета рейса MH17 “Малайзийских авиалиний”, блокировании подачи пресной воды в Крым, “практике подавления свободы слова”, “дискриминации русскоговорящего населения” и других, с точки зрения России, нарушениях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что РФ подала жалобу в пропагандистских целях. Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину завершится “неминуемым поражением” из-за юридических нарушений. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в жалобе РФ нет юридической перспективы.

НБУ повысил учетную ставку

Нацбанк Украины повысил учетную ставку с 7,5% до 8% годовых.

Шесть случаев штамма “Дельта” выявили в Киеве

В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявили шесть случаев штамма коронавируса “Дельта”. Штамм подтвердили у людей разного возраста – от 21 до 73 лет.

Нидерланды открыли границу для украинцев

Нидерланды открыли границу для украинцев с 22 июля. Поездки в Нидерланды с любой целью будут возможны для украинцев с биометрическими загранпаспортами без ограничений и без сертификатов о вакцинации от коронавируса или негативных ПЦР-тестов. Проходить самоизоляцию также не потребуется.

ЕС пожертвует другим странам 200 млн доз вакцин от COVID-19

Евросоюз передаст более 200 млн доз вакцин от коронавируса другим странам через глобальный механизм COVAX до конца 2021 года.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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