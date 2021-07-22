 

НБУ повысил учетную ставку, Россия пожаловалась на Украину в ЕСПЧ. Главное за день

22.07.2021, 22:48, Новости дня
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Россия подала иск против Украины

22 июля Россия впервые обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой на другое государство – Украину. В жалобе РФ обвинила Украину в крушении самолета рейса MH17 “Малайзийских авиалиний”, блокировании подачи пресной воды в Крым, “практике подавления свободы слова”, “дискриминации русскоговорящего населения” и других, с точки зрения России, нарушениях.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что РФ подала жалобу в пропагандистских целях.  Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что обращение России в ЕСПЧ с жалобой на Украину завершится “неминуемым поражением” из-за юридических нарушений. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал, что в жалобе РФ нет юридической перспективы.

НБУ повысил учетную ставку

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Шесть случаев штамма “Дельта” выявили в Киеве

В Александровской больнице Киева первичным тестированием выявили шесть случаев штамма коронавируса “Дельта”. Штамм подтвердили у людей разного возраста – от 21 до 73 лет.

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Нидерланды открыли границу для украинцев с 22 июля. Поездки в Нидерланды с любой целью будут возможны для украинцев с биометрическими загранпаспортами без ограничений и без сертификатов о вакцинации от коронавируса или негативных ПЦР-тестов. Проходить самоизоляцию также не потребуется.

ЕС пожертвует другим странам 200 млн доз вакцин от COVID-19

Евросоюз передаст более 200 млн доз вакцин от коронавируса другим странам через глобальный механизм COVAX до конца 2021 года.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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