 

В ФБР заявили, что хакеры могут сорвать Олимпиаду в Токио

22.07.2021, 22:48, Новости дня
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Атаки могут быть проведены на прямые трансляции мероприятия, также их целью может быть кража или утечка конфиденциальных данных. В ФБР заявили, что вредоносная деятельность может быть направлена на сферу гостеприимства, транзит, продажу билетов или безопасность.

“ФБР не известно о какой-либо конкретной киберугрозе против Олимпийских игр, но призывает  партнеров сохранять бдительность”, – отметили в сообщении.

Американский телеканал  NBC News сообщил, что российские хакеры срывали каждую Олимпиаду с 2016 года, с момента, когда Россия была отстранена от полноправного участия в Играх.

Телеканал подчеркнул, что в 2016 году произошла утечка личных данных с медицинских карт американских спортсменок Симоны Байлз и Серены Уильямс. В 2018 году закеры отключили онлайн-продажу билетов во время церемонии открытия Олимпиады в Южной Корее.

Контекст:

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства России до декабря 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны и использовать гимн.

Причиной дисквалификации РФ стало то, что в переданных данных Московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентстве обнаружило манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов. Россию подозревали, в частности, в подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014.

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год.

Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа. Спортсмены уже начали прибывать в олимпийскую долину в Токийском заливе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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